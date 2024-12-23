Дроны атакуют аэродром в Ростовской области: что известно
Киев • УНН
В Ростовской области рф продолжается массированная атака беспилотников, целью вероятно является аэродром Миллерово. По данным российского минобороны, системы ПВО, вероятно, сбили 9 украинских дронов.
В российской Ростовской области продолжается массированная атака дронов. Вероятно, целью является аэродром Миллерово, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По данным соцсетей, в Ростовской области с девяти вечера «ПВО отражает воздушную атаку».
«На данный момент в районе Миллерово уже сбили 8 БПЛА. По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку», - сообщил врио „губернатора“ Ростовской области Юрий Слюсарь.
В минобороны рф подтвердили информацию о массированной атаке дронов и сообщают уже о «9 сбитых украинских беспилотниках».
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