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Дроны атакуют аэродром в Ростовской области: что известно

Дроны атакуют аэродром в Ростовской области: что известно

Киев  •  УНН

 • 2506 просмотра

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В Ростовской области рф продолжается массированная атака беспилотников, целью вероятно является аэродром Миллерово. По данным российского минобороны, системы ПВО, вероятно, сбили 9 украинских дронов.

В российской Ростовской области продолжается массированная атака дронов. Вероятно, целью является аэродром Миллерово, передает УНН со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным соцсетей, в Ростовской области с девяти вечера «ПВО отражает воздушную атаку».

«На данный момент в районе Миллерово уже сбили 8 БПЛА. По оперативным данным, пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают отражать атаку», - сообщил врио „губернатора“ Ростовской области Юрий Слюсарь.

В минобороны рф подтвердили информацию о массированной атаке дронов и сообщают уже о «9 сбитых украинских беспилотниках».

Элитный жилой комплекс в казани атакован дронами: что известно об инциденте21 дек. 2024, 06:13 • 72244 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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