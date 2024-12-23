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"Нафтогаз Украины" потратит до 4,5 млн гривен на поиск нового руководителя компании

"Нафтогаз Украины" потратит до 4,5 млн гривен на поиск нового руководителя компании

Киев  •  УНН

 • 5672 просмотра

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НАК "Нафтогаз Украины" объявил тендер на поиск нового председателя правления через рекрутинговое агентство. Кандидат должен иметь 10-летний опыт управления в нефтегазовой сфере и соответствовать ряду строгих требований.

НАК "Нафтогаз Украины" ищет рекрутинговое агентство, которое займется отбором кандидатов на должность председателя правления компании после того, как Верховная Рада назначила предыдущего руководителя компании Алексея Чернышева на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства. Об этом говорится в объявлении на электронной системе публичных закупок Prozorro, передает УНН.

Детали

Согласно объявлению, "Нафтогаз Украины" объявил тендер на закупку услуг рекрутинговых агентств по поиску персонала с целью заполнения вакантной должности - председателя правления.

Ожидаемая стоимость стоимость закупки составляет не более 4 млн 569 тыс. 754 гривен. Конечный срок подачи предложений - 30 декабря, а сам аукцион должен состояться 31 декабря.

Согласно тендерной документации, будущее рекрутинговое агентство должно провести детальный мониторинг рынка с привлечением общедоступных баз данных и собственной базы данных потенциальных кандидатов, современных технических средств, существующих связей, других технологий, подбор кандидатур и предоставление информации о них "Нафтогазу".

Затем агентство должно провести отбор кандидатов из подобранных кандидатур, провести собеседования, включающие проверку их компетенций, наличия опыта, создать сокращенный список кандидатов (3-5 кандидатов), а также предоставить пакет документов.

Уже после проведения второго этапа, агентство должно организовать проведение собеседований для "Нафтогаза" с кандидатами, выбранными агентством, предоставить информацию об отзывах, впечатлений по кандидатам по результатам проведенных собеседований и консультирование по отбору кандидата-финалиста.

Также в документации указываются квалификационные требования к будущему кандидату на должность председателя правления "Нафтогаза".

В частности, кандидат должен иметь:

подтвержденный опыт оперативного управления, по меньшей мере 10 последних лет, на должностях генерального директора, члена правления, члена наблюдательного совета по специальности в крупных ведущих компаниях в сфере добычи, углеводородов или в сфере энергетики;

глубокие практические знания операционной деятельности в нефтегазовой сфере, сформированные на базе практического и актуального опыта работы на должностях такого уровня как член правления, генеральный директор, член наблюдательного совета в крупных компаниях, работающих в одном из направлений добычи и переработки углеводородов;

глубокое понимание передовых мировых практик и тенденций в нефтегазовой индустрии; 

опыт работы в странах с переходной экономикой для понимания и наличия практических навыков в нефтегазовой сфере в современных условиях (опыт в Украине будет преимуществом).

Также он должен иметь полное высшее образование по образовательно-квалификационному уровню магистр/специалист соответствующего направления работы/экспертизы (энергетика, международная экономика, международные отношения).

Свободно владеть украинским языком (если это гражданин Украины), а для иностранцев будет преимуществом знание украинского языка, но необходимо свободное владение английским языком. Знание других языков будет преимуществом.

Дополнительные требования:

актуальный, в пределах последних 10 лет, опыт разработки политик, разработки и/или управления сложными проектами в сфере трансформации (изменение операционной модели, организационная перестройка, слияние/поглощение) холдинговых компаний промышленного и/или нефтегазового сектора;

актуальный, в пределах последних 10 лет, опыт по управлению полным циклом управления активами по добыче интегрированного газового бизнеса, среди прочего осведомленность в наземной и подземной инфраструктуре, бурении, капитальном ремонте скважин, ГРП, интенсификации добычи как на суше, так и на шельфе, геологии и разработке, переработке газа и газового конденсата;

опыт работы на развивающихся рынках является чрезвычайно важным, так же как и проверенные навыки в нефтегазовом секторе в текущих условиях ведения бизнеса и глобальной энергетической среды;

опыт в направлении развития низкоуглеродных бизнесов, защиты окружающей среды и Европейского зеленого курса (EU Green Deal);

широкие и прочные связи в инвестиционном сообществе (инвестиционных банках и инвестиционных компаниях, фондах прямых инвестиций), опыт в проектах по инвестициям в акционерный капитал.

Напомним

В декабре Верховная Рада назначила главу НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства.

Наблюдательный совет группы "Нафтогаз" избрал висполняющего обязанности председателя правления компании Романа Чумака. До этого он занимал должность директора финансовой группы в структуре НАК.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
naftogazНафтогаз
verkhovna-radaВерховная Рада
ukrainaУкраина