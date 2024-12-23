Авария российских танкеров вблизи Керченского пролива: у берегов рф гибнут дельфины
Киев • УНН
На берегах Краснодарского края обнаружили 13 мертвых дельфинов после разлива мазута с двух российских танкеров. В дыхательных путях одной азовки нашли следы мазута, эксперты считают это массовым выбросом.
Вблизи берегов краснодарского края, после разлива мазута в результате аварии двух российских танкеров, нашли 13 мертвых дельфинов. В дыхательных путях одной азовки обнаружили следы мазута. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
"13 мертвых дельфинов выбросило на берега краснодарского края за ночь. В дыхательных путях одной азовки обнаружили следы мазута. Первые восемь оказались в плексине под Новороссийском. Шестеро - на берегу, двое - в воде. Еще три старых трупа были на Бугазской косе, в селе Сукко и в Варваровке. По словам экспертов, такой выброс морских существ можно считать массовым", - пишут росСМИ.
Отмечается, что волонтеры осмотрели только пять дельфинов, а остальных - унесло штормом. Предполагается, что причиной смерти стала интоксикация от паров топлива или отравленная рыба. Вывод дадут специалисты.
Напомним
В Керченском проливе авария двух российских танкеров привела к гибели моряка, эвакуации 12 членов экипажа и разливу нефтепродуктов.
Авария российских танкеров в Керченском проливе вызвала образование мазутного пятна, которое уже поразило 160 км побережья рф. Экологи предостерегают, что загрязнение может добраться до украинских берегов и привести к массовой гибели морской фауны.
Впоследствии стало известно, что на Керченском полуострове обнаружен выброс мазута с потерпевших аварию танкеров "Волгонефть".
Из-за аварии российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе в море попало большое количество мазута. Часть мазута уже достигла берегов рф в районе Анапы, но значительная часть осталась в затонувшем судне и продолжает вытекать в воду.