Рассчитываем на сильный голос Пекина: Зеленский принял нового посла Китая и рассказал об участии КНДР в войне против Украины
Киев • УНН
Президент Украины провел встречи с новоназначенными послами Китая, Саудовской Аравии и Сербии. Обсуждались вопросы торговли, энергетической поддержки и военной помощи.
Президент Владимир Зеленский принял верительные грамоты от новоназначенных послов трех стран в Украине. Среди них и посла Китая - Ма Шенкуня, передает УНН со ссылкой на офис Президента.
Детали
Во время встречи с Послом Китая Владимир Зеленский поблагодарил за поддержку территориальной целостности Украины и отметил, что важно развивать двусторонние отношения, в частности в торговле.
«До войны Украина и Китай имели большие объемы торговли. Конечно, мы хотим, чтобы это восстановилось и чтобы наши отношения были более прочными в большем количестве направлений», - добавил Президент.
Глава государства также рассказал об участии Северной Кореи в войне против Украины и отметил, что наше государство рассчитывает на сильный голос Китая.
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Кроме того, Зеленский принял верительные грамоты от послов: Саудовской Аравии - Мухаммада бин Абдулазиза бин Салеха Аль-Барака и Сербии - Андона Сапунджи.
В разговоре с Послом Саудовской Аравии Глава государства поблагодарил за энергетическую и гуманитарную поддержку и отдельно отметил роль этой страны в освобождении военнопленных и возвращении депортированных Россией украинских детей.
Кроме того, Зеленский рассказал о потребностях в восстановлении энергетической инфраструктуры.
Во время разговора с Послом Сербии Президент поблагодарил за финансовую и гуманитарную поддержку и отметил важность регулярного диалога с Александром Вучичем.
«Александр поддержал нас в действительно важной для нас цели - скорейшем приближении мира. Мы рассчитываем на продолжение военной поддержки», - сказал Глава государства.
Отдельно Зеленский отметил контакты между первыми леди Украины и Сербии. По словам Президента, это не только пример мягкой силы, но и конкретное внимание к практическим гуманитарным вопросам.