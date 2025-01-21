Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения в первые часы своего нового президентского срока. Это уже второй раз, когда Трамп инициирует выход из международного пакта, направленного на борьбу с глобальным потеплением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белый дом, Reuters, BBC.

Детали

Отмечается, что Парижское соглашение - это международный пакт, направленный на ограничение глобального потепления путем уменьшения выбросов парниковых газов. Это уже вторая попытка администрации Трампа вывести США из Парижского соглашения. Первая состоялась в 2017 году, но ее отменил Джо Байден в первый день своего президентства в 2021 году.

Этот шаг ставит США в один ряд с Ираном, Ливией и Йеменом - единственными странами, которые остаются вне соглашения 2015 года, предусматривающего ограничение глобального потепления до 1,5°C (2,7°F) по сравнению с доиндустриальным уровнем для предотвращения худших последствий климатических изменений - пишет Reuters.

Выход США из Парижского соглашения отражает скептическое отношение Трампа к глобальному потеплению, которое он называл "обманом", и согласуется с его более широкой программой по снятию регуляций для нефтедобывающих и газовых компаний США с целью максимизации их производства.

Трамп подписал указ о выходе из соглашения перед тысячами сторонников в Capital One Arena в Вашингтоне.

Я немедленно выхожу из несправедливого, одностороннего мошенничества Парижского климатического соглашения. Соединенные Штаты не будут саботировать свои собственные индустрии, пока Китай безнаказанно загрязняет окружающую среду - заявил Дональд Трамп.

Несмотря на этот шаг, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уверен, что города, штаты и бизнесы США будут продолжать демонстрировать лидерство в низкоуглеродном развитии, которое создает качественные рабочие места, говорится в заявлении его представителя.

США должны оставаться лидером по вопросам окружающей среды. Коллективные усилия в рамках Парижского соглашения принесли результаты, но нам нужно двигаться дальше и быстрее - сказала представительница ООН Флоренсия Сото Нино

Согласно процедуре, США придется ждать год для официального выхода.

Напомним

Дональд Трамп официально подписал документы о передаче власти в Капитолии в присутствии вице-президента и спикера.