Трамп подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения
Киев • УНН
Дональд Трамп инициировал повторный выход США из Парижского климатического соглашения в первые часы нового президентского срока. Решение вступит в силу через год, а пока США присоединятся к Ирану, Ливии и Йемену как единственным странам вне соглашения.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения в первые часы своего нового президентского срока. Это уже второй раз, когда Трамп инициирует выход из международного пакта, направленного на борьбу с глобальным потеплением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белый дом, Reuters, BBC.
Детали
Отмечается, что Парижское соглашение - это международный пакт, направленный на ограничение глобального потепления путем уменьшения выбросов парниковых газов. Это уже вторая попытка администрации Трампа вывести США из Парижского соглашения. Первая состоялась в 2017 году, но ее отменил Джо Байден в первый день своего президентства в 2021 году.
Этот шаг ставит США в один ряд с Ираном, Ливией и Йеменом - единственными странами, которые остаются вне соглашения 2015 года, предусматривающего ограничение глобального потепления до 1,5°C (2,7°F) по сравнению с доиндустриальным уровнем для предотвращения худших последствий климатических изменений
Выход США из Парижского соглашения отражает скептическое отношение Трампа к глобальному потеплению, которое он называл "обманом", и согласуется с его более широкой программой по снятию регуляций для нефтедобывающих и газовых компаний США с целью максимизации их производства.
Трамп подписал указ о выходе из соглашения перед тысячами сторонников в Capital One Arena в Вашингтоне.
Я немедленно выхожу из несправедливого, одностороннего мошенничества Парижского климатического соглашения. Соединенные Штаты не будут саботировать свои собственные индустрии, пока Китай безнаказанно загрязняет окружающую среду
Несмотря на этот шаг, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уверен, что города, штаты и бизнесы США будут продолжать демонстрировать лидерство в низкоуглеродном развитии, которое создает качественные рабочие места, говорится в заявлении его представителя.
США должны оставаться лидером по вопросам окружающей среды. Коллективные усилия в рамках Парижского соглашения принесли результаты, но нам нужно двигаться дальше и быстрее
Согласно процедуре, США придется ждать год для официального выхода.
Напомним
Дональд Трамп официально подписал документы о передаче власти в Капитолии в присутствии вице-президента и спикера.