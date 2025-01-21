Трамп подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения

ukenru
Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа
20 января, 18:49 • 100263 просмотра

Чрезвычайное положение на границе и в энергетике, высадка на Марс, два гендера: первые заявления и обещания Трампа

Эксклюзив
Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора
20 января, 16:10 • 104575 просмотра

Попытка №2: суд в Полтаве снова не смог избрать меру пресечения Лиеву из-за неявки прокурора

Эксклюзив
Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп
20 января, 15:45 • 105003 просмотра

Украинские медицинские руководства и протоколы нужно обновлять, когда появляются новые международные рекомендации - нардеп

Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
20 января, 15:22 • 104018 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
20 января, 14:52 • 113938 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
20 января, 12:24 • 125040 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 107321 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 116820 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
20 января, 06:40 • 159559 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
20 января, 06:01 • 116999 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Внутреннее производство и ремонт техники: Зеленский провел заседание Ставки

Внутреннее производство и ремонт техники: Зеленский провел заседание Ставки

20 января, 19:15 • 32701 просмотра
Стефанчук прокомментировал инаугурацию Трампа и его слова о мире

Стефанчук прокомментировал инаугурацию Трампа и его слова о мире

20 января, 19:29 • 37099 просмотра
Трамп подписал документ об официальном начале президентства и отправился на обед

Трамп подписал документ об официальном начале президентства и отправился на обед

20 января, 19:40 • 31202 просмотра
Трамп пошутил над большой шляпой Мелании

Трамп пошутил над большой шляпой Мелании

20 января, 20:10 • 52582 просмотра
Трамп подписал свои первые указы на посту президента

Трамп подписал свои первые указы на посту президента

20 января, 22:06 • 27899 просмотра
публикации
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

20 января, 14:52 • 113938 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

20 января, 12:24 • 125039 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 153482 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 159558 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 162925 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

20 января, 11:17 • 128772 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 141685 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 129672 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 134316 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 134661 просмотра
Актуальное
Трамп подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения

Трамп подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения

Киев  •  УНН

 • 6951 просмотра

Read in English

Дональд Трамп инициировал повторный выход США из Парижского климатического соглашения в первые часы нового президентского срока. Решение вступит в силу через год, а пока США присоединятся к Ирану, Ливии и Йемену как единственным странам вне соглашения.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения в первые часы своего нового президентского срока. Это уже второй раз, когда Трамп инициирует выход из международного пакта, направленного на борьбу с глобальным потеплением. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Белый дом, Reuters, BBC.

Детали

Отмечается, что Парижское соглашение - это международный пакт, направленный на ограничение глобального потепления путем уменьшения выбросов парниковых газов. Это уже вторая попытка администрации Трампа вывести США из Парижского соглашения. Первая состоялась в 2017 году, но ее отменил Джо Байден в первый день своего президентства в 2021 году.

Этот шаг ставит США в один ряд с Ираном, Ливией и Йеменом - единственными странами, которые остаются вне соглашения 2015 года, предусматривающего ограничение глобального потепления до 1,5°C (2,7°F) по сравнению с доиндустриальным уровнем для предотвращения худших последствий климатических изменений

- пишет Reuters.

Выход США из Парижского соглашения отражает скептическое отношение Трампа к глобальному потеплению, которое он называл "обманом", и согласуется с его более широкой программой по снятию регуляций для нефтедобывающих и газовых компаний США с целью максимизации их производства.

Трамп подписал указ о выходе из соглашения перед тысячами сторонников в Capital One Arena в Вашингтоне.

Я немедленно выхожу из несправедливого, одностороннего мошенничества Парижского климатического соглашения. Соединенные Штаты не будут саботировать свои собственные индустрии, пока Китай безнаказанно загрязняет окружающую среду

- заявил Дональд Трамп.

Несмотря на этот шаг, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш уверен, что города, штаты и бизнесы США будут продолжать демонстрировать лидерство в низкоуглеродном развитии, которое создает качественные рабочие места, говорится в заявлении его представителя.

США должны оставаться лидером по вопросам окружающей среды. Коллективные усилия в рамках Парижского соглашения принесли результаты, но нам нужно двигаться дальше и быстрее

- сказала представительница ООН Флоренсия Сото Нино

Согласно процедуре, США придется ждать год для официального выхода.

Напомним

Дональд Трамп официально подписал документы о передаче власти в Капитолии в присутствии вице-президента и спикера. 

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы