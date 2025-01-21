Трамп подписал указ о восстановлении смертной казни на федеральном уровне

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который возобновляет активное применение смертной казни на федеральном уровне и предусматривает помощь штатам в обеспечении препаратов для смертельных инъекций.

Об этом пишет АР News, передает УНН.

Детали

Указ обязывает Министерство юстиции не только добиваться смертной казни в соответствующих федеральных делах, но и поддерживать штаты, которые сталкиваются с трудностями в обеспечении запасов препаратов для казней.

Ожидалось, что Трамп возобновит федеральные казни, приостановленные в 2021 году, когда тогдашний генпрокурор Меррик Гарленд ввел мораторий. Сейчас в федеральных тюрьмах осталось только трое приговоренных к смертной казни, ведь недавно Джо Байден заменил приговоры 37 заключенным на пожизненное заключение.

Согласно указу Трампа, генеральный прокурор должен добиваться юрисдикции федерального уровня и настаивать на смертной казни в делах об убийствах правоохранителей или «капитальных» преступлениях, совершенных нелегальными мигрантами, независимо от других факторов. Также президент призвал пересмотреть решения Верховного суда, которые ограничивают возможности штатов и федерального правительства применять смертную казнь.

Самая большая ответственность правительства - это защита своих граждан от ужасных преступлений, и моя администрация не будет терпеть попыток подорвать законы, которые позволяют применение смертной казни в отношении тех, кто совершил жестокие акты насилия против американцев - говорится в указе Трампа.

За свой первый президентский срок администрация Трампа провела 13 федеральных казней - больше, чем при любом другом президенте в современной истории США.

Трамп неоднократно выступал за расширение применения смертной казни. Во время объявления своего участия в выборах 2024 года он призвал казнить наркоторговцев. Впоследствии он добавил в этот список торговцев людьми и даже похвалил Китай за его жесткие меры против наркоторговцев.

Этот указ появился через несколько дней после того, как Меррик Гарленд отменил протокол Министерства юстиции относительно смертельных инъекций препаратом пентобарбиталом. Предварительный обзор вызвал беспокойство из-за возможного риска «лишней боли и страданий».

Однако администрация Трампа может снова ввести этот протокол при новом исполняющем обязанности генпрокурора Джеймсе Макгенри III или кандидате Трампа на эту должность, Пэм Бонди, после ее утверждения Сенатом.

Пентобарбитал, который заменил трехкомпонентную смесь 2000-х годов, был введен в первый срок Трампа генпрокурором Уильямом Барром.

Сейчас в федеральных тюрьмах остались только трое приговоренных к смертной казни:

Диланн Руф, который в 2015 году убил девять темнокожих прихожан церкви в Южной Каролине;

Джохар Царнаев, ответственный за теракт на Бостонском марафоне в 2013 году;

Роберт Бауэрс, который в 2018 году застрелил 11 прихожан синагоги в Питтсбурге - самое масштабное антисемитское нападение в истории США.

Напомним,

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).