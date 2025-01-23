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Суд заблокував указ Трампа про заборону громадянства США за народженням

Суд заблокував указ Трампа про заборону громадянства США за народженням

Київ • УНН

 • 38179 перегляди

Федеральний суддя Джон Коугенур наклав 14-денну заборону на виконання указу Трампа про обмеження американського громадянства за правом народження. Суддя назвав указ "явно неконституційним" та задовольнив запит генпрокурора Вашингтона.

Федеральний суддя у США наклав 14-денну заборону на виконання указу про обмеження американського громадянства за правом народження, який Президент Дональд Трамп підписав 20 січня. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

За інформацією CNN, 23 січня федеральний суддя Джон Коугенур заявив, що указ Президента Дональда Трампа про відміну громадянства за правом народження є "явно неконституційним", і видав тимчасову заборонну ухвалу, щоб заблокувати її.

Таким чином, федеральний суддя задовольнив запит генерального прокурора Вашингтона Ніка Брауна та трьох інших, очолюваних Демократичною партією, щодо екстреного розпорядження про заборону на 14 днів указу Трампа про обмеження громадянства США за правом народження.

Я працюю суддею вже понад чотири десятиліття і не можу пригадати жодної справи, в якій питання, що розглядається, було б настільки ж чітким, як у цій

- Джон Коугенур, федеральний суддя.

"Де були юристи", коли ухвалювалося рішення підписати указ, запитав суддя.

Зазначається, що штати, очолювані Демократичною партією, домагаються тимчасового блокування, оскільки виконавчий указ Трампа є грубим порушенням 14-ї поправки до Конституції, яка гарантує громадянство всім дітям, народженим на території США і підпорядкованим їх юрисдикції.

Нагадаємо

Генеральні прокурори 22 штатів подали до суду, щоб заблокувати крок президента Дональда Трампа, спрямований на припинення столітньої імміграційної практики, відомої як громадянство за народженням.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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