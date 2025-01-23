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Суд заблокировал указ Трампа о запрете гражданства США по рождению

Суд заблокировал указ Трампа о запрете гражданства США по рождению

Киев  •  УНН

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Федеральный судья Джон Коугенур наложил 14-дневный запрет на выполнение указа Трампа об ограничении американского гражданства по праву рождения. Судья назвал указ «явно неконституционным» и удовлетворил запрос генпрокурора Вашингтона.

Федеральный судья в США наложил 14-дневный запрет на выполнение указа об ограничении американского гражданства по праву рождения, который Президент Дональд Трамп подписал 20 января. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

По информации CNN, 23 января федеральный судья Джон Коугенур заявил, что указ Президента Дональда Трампа об отмене гражданства по праву рождения является "явно неконституционным", и выдал временное запретительное постановление, чтобы заблокировать его.

Таким образом, федеральный судья удовлетворил запрос генерального прокурора Вашингтона Ника Брауна и трех других, возглавляемых Демократической партией, относительно экстренного распоряжения о запрете на 14 дней указа Трампа об ограничении гражданства США по праву рождения.

Я работаю судьей уже более четырех десятилетий и не могу вспомнить ни одного дела, в котором рассматриваемый вопрос был бы столь же четким, как в этом

- Джон Коугенур, федеральный судья.

"Где были юристы", когда принималось решение подписать указ, спросил судья.

Отмечается, что штаты, возглавляемые Демократической партией, добиваются временной блокировки, поскольку исполнительный указ Трампа является грубым нарушением 14-й поправки к Конституции, которая гарантирует гражданство всем детям, рожденным на территории США и подчиненным их юрисдикции.

Напомним

Генеральные прокуроры 22 штатов подали в суд, чтобы заблокировать шаг президента Дональда Трампа, направленный на прекращение столетней иммиграционной практики, известной как гражданство по рождению.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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