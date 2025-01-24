Ціни на нафту закінчують тиждень зниженням під впливом енергетичної політики Трампа

Ціни на нафту трохи зросли в п'ятницю, але залишилися на шляху до зниження у тижневому вимірі після того, як президент США Дональд Трамп опублікував масштабний план збільшення видобутку в країні і вимагав від ОПЕК знизити ціни на нафту, пише УНН з посиланням на Reuters.

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Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 32 центи, або 0,4%, до $78,61 за барель о 10:11 за Грінвічем (12:11 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 31 цент, також додавши 0 ,4% до $74,93.

За тиждень ціна на нафту марки Brent знизилася майже на 3%, а ціна WTI впала майже на 4%.

"Після тижня перебування Трампа при владі різні ухвалені укази не порушують постачання нафти. Більшість того, що він зробив, було спрямовано на внутрішній ринок, - сказав Гаррі Чилінгуїран, керівник дослідницької групи в Onyx Capital Group. - Ми чекали на заяви по митах, по Ірану, Венесуелі та росії".

Трамп під час виступу з відеозв'язку у четвер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав, що вимагатиме, щоб Організація країн-експортерів нафти та її фактичний лідер Саудівська Аравія знизили ціну на нафту.

Він також сказав, що попросить Ер-Ріяд збільшити інвестиційний пакет США до 1 трильйона доларів, що більше 600 мільярдів доларів, про які раніше повідомляло державне інформаційне агентство Саудівської Аравії.

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"Я не очікую, що ОПЕК змінить політику, якщо не відбудеться зміна фундаментальних показників, - сказав Джованні Стауново, аналітик з сировинних товарів в UBS. - Ринки будуть відносно спокійними, поки ми не отримаємо більше ясності щодо політики санкцій та того, що він робить із митами".

У понеділок Трамп оголосив надзвичайний стан у сфері енергетики, скасувавши екологічні обмеження на енергетичну інфраструктуру в межах масштабного плану з максимізації внутрішнього видобутку нафти та газу.

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У середу він пообіцяв ударити по ЄС митами та ввести 25%-ні мита для Канади та Мексики, а також заявив, що його адміністрація розглядає 10%-не штрафне мито для Китаю.

На тлі того, як увага переключається на можливі терміни запровадження нових мит у лютому, на ринку, швидше за все, збережеться обережність, оскільки будь-які нові торговельні обмеження матимуть негативні наслідки для світового зростання, потенційно чинячи тиск на перспективи попиту на нафту, сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Трейдери очікують, що ціни на нафту будуть у діапазоні від 76,50 до 78 доларів за барель, додав Єп.

У той час як такі каталізатори, як значне скорочення запасів нафти в США, забезпечують тимчасові позитивні коливання, надлишок пропозиції на світовому ринку та прогнози слабкого попиту в Китаї продовжують чинити тиск на ф'ючерси на нафту, сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Згідно з даними Управління енергетичної інформації США, запаси сирої нафти в США минулого тижня досягли найнижчого рівня з березня 2022 року - скоротилися на 1 мільйон барелів до 411,7 мільйона барелів за тиждень до 17 січня, що є дев'ятим тижневим зниженням поспіль.