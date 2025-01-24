Ціни на нафту закінчують тиждень зниженням під впливом енергетичної політики Трампа

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 17535 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 96702 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 126236 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 124377 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 142829 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172192 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219803 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176207 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151703 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125400 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 144518 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 144894 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 144268 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 138534 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 121591 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 10628 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 193806 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 192033 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 323414 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 350536 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 5207 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 58419 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 86986 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 84308 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 144894 перегляди
Актуальне
Ціни на нафту закінчують тиждень зниженням під впливом енергетичної політики Трампа

Ціни на нафту закінчують тиждень зниженням під впливом енергетичної політики Трампа

Київ • УНН

 • 28138 перегляди

Нафта Brent і WTI демонструють тижневе падіння на 3-4% після заяв Трампа про збільшення видобутку в США. Президент вимагає від ОПЕК і Саудівської Аравії знизити ціни та збільшити інвестиції в США.

Ціни на нафту трохи зросли в п'ятницю, але залишилися на шляху до зниження у тижневому вимірі після того, як президент США Дональд Трамп опублікував масштабний план збільшення видобутку в країні і вимагав від ОПЕК знизити ціни на нафту, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 32 центи, або 0,4%, до $78,61 за барель о 10:11 за Грінвічем (12:11 за Києвом), тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 31 цент, також додавши 0 ,4% до $74,93.

За тиждень ціна на нафту марки Brent знизилася майже на 3%, а ціна WTI впала майже на 4%.

"Після тижня перебування Трампа при владі різні ухвалені укази не порушують постачання нафти. Більшість того, що він зробив, було спрямовано на внутрішній ринок, - сказав Гаррі Чилінгуїран, керівник дослідницької групи в Onyx Capital Group. - Ми чекали на заяви по митах, по Ірану, Венесуелі та росії".

Трамп під час виступу з відеозв'язку у четвер на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав, що вимагатиме, щоб Організація країн-експортерів нафти та її фактичний лідер Саудівська Аравія знизили ціну на нафту.

Він також сказав, що попросить Ер-Ріяд збільшити інвестиційний пакет США до 1 трильйона доларів, що більше 600 мільярдів доларів, про які раніше повідомляло державне інформаційне агентство Саудівської Аравії.

Саудівська Аравія планує інвестувати $600 млрд в економіку США 23.01.25, 09:39 • 29005 переглядiв

"Я не очікую, що ОПЕК змінить політику, якщо не відбудеться зміна фундаментальних показників, - сказав Джованні Стауново, аналітик з сировинних товарів в UBS. - Ринки будуть відносно спокійними, поки ми не отримаємо більше ясності щодо політики санкцій та того, що він робить із митами".

У понеділок Трамп оголосив надзвичайний стан у сфері енергетики, скасувавши екологічні обмеження на енергетичну інфраструктуру в межах масштабного плану з максимізації внутрішнього видобутку нафти та газу.

Надзвичайний стан в енергетиці США та скасування "зеленого курсу": які ще зміни обіцяє Трамп20.01.25, 19:35 • 39075 переглядiв

У середу він пообіцяв ударити по ЄС митами та ввести 25%-ні мита для Канади та Мексики, а також заявив, що його адміністрація розглядає 10%-не штрафне мито для Китаю.

На тлі того, як увага переключається на можливі терміни запровадження нових мит у лютому, на ринку, швидше за все, збережеться обережність, оскільки будь-які нові торговельні обмеження матимуть негативні наслідки для світового зростання, потенційно чинячи тиск на перспективи попиту на нафту, сказав Єп Джун Ронг, ринковий стратег IG.

Трейдери очікують, що ціни на нафту будуть у діапазоні від 76,50 до 78 доларів за барель, додав Єп.

У той час як такі каталізатори, як значне скорочення запасів нафти в США, забезпечують тимчасові позитивні коливання, надлишок пропозиції на світовому ринку та прогнози слабкого попиту в Китаї продовжують чинити тиск на ф'ючерси на нафту, сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Згідно з даними Управління енергетичної інформації США, запаси сирої нафти в США минулого тижня досягли найнижчого рівня з березня 2022 року - скоротилися на 1 мільйон барелів до 411,7 мільйона барелів за тиждень до 17 січня, що є дев'ятим тижневим зниженням поспіль.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Економіка
opekОПЕК
meksykaМексика
donald-trampДональд Трамп
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
kanadaКанада
saudivska-araviiaСаудівська Аравія
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати

Звернутися з питань розміщення реклами