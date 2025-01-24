Цены на нефть заканчивают неделю снижением под влиянием энергетической политики Трампа

Цены на нефть немного выросли в пятницу, но остались на пути к снижению в недельном измерении после того, как президент США Дональд Трамп опубликовал масштабный план увеличения добычи в стране и потребовал от ОПЕК снизить цены на нефть, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 32 цента, или 0,4%, до $78,61 за баррель в 10:11 по Гринвичу (12:11 по Киеву), тогда как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 31 цент, также прибавив 0,4% до $74,93.

За неделю цена на нефть марки Brent снизилась почти на 3%, а цена WTI упала почти на 4%.

"После недели пребывания Трампа у власти различные принятые указы не нарушают поставки нефти. Большинство того, что он сделал, было направлено на внутренний рынок, - сказал Гарри Чилингуиран, руководитель исследовательской группы в Onyx Capital Group. - Мы ждали заявления по пошлинам, по Ирану, Венесуэле и россии".

Трамп во время выступления по видеосвязи в четверг на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал, что будет требовать, чтобы Организация стран-экспортеров нефти и ее фактический лидер Саудовская Аравия снизили цену на нефть.

Он также сказал, что попросит Эр-Рияд увеличить инвестиционный пакет США до 1 триллиона долларов, что больше 600 миллиардов долларов, о которых ранее сообщало государственное информационное агентство Саудовской Аравии.

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"Я не ожидаю, что ОПЕК изменит политику, если не произойдет изменение фундаментальных показателей, - сказал Джованни Стауново, аналитик по сырьевым товарам в UBS. - Рынки будут относительно спокойными, пока мы не получим больше ясности относительно политики санкций и того, что он делает с пошлинами".

В понедельник Трамп объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики, отменив экологические ограничения на энергетическую инфраструктуру в рамках масштабного плана по максимизации внутренней добычи нефти и газа.

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В среду он пообещал ударить по ЕС пошлинами и ввести 25%-ные пошлины для Канады и Мексики, а также заявил, что его администрация рассматривает 10%-ную штрафную пошлину для Китая.

На фоне того, как внимание переключается на возможные сроки введения новых пошлин в феврале, на рынке, скорее всего, сохранится осторожность, поскольку любые новые торговые ограничения будут иметь негативные последствия для мирового роста, потенциально оказывая давление на перспективы спроса на нефть, сказал Йеп Джун Ронг, рыночный стратег IG.

Трейдеры ожидают, что цены на нефть будут в диапазоне от 76,50 до 78 долларов за баррель, добавил Йеп.

В то время как такие катализаторы, как значительное сокращение запасов нефти в США, обеспечивают временные положительные колебания, избыток предложения на мировом рынке и прогнозы слабого спроса в Китае продолжают оказывать давление на фьючерсы на нефть, сказала Приянка Сачдева, старший рыночный аналитик Phillip Nova.

Согласно данным Управления энергетической информации США, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе достигли самого низкого уровня с марта 2022 года - сократились на 1 миллион баррелей до 411,7 миллиона баррелей за неделю до 17 января, что является девятым недельным снижением подряд.