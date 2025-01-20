Чрезвычайное положение в энергетике США и отмена "зеленого курса": какие еще изменения обещает Трамп

Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи заверил, что объявит чрезвычайное положение в сфере энергетики, передает УНН.

Кризис инфляции, вызванный ростом цен на энергоресурсы, и избыточными расходами... поэтому сегодня я объявлю чрезвычайное положение в энергетике. США снова будет производящей страной, и у нас есть то, чего нет у других. Мы снизим цены, мы заполним наши стратегические резервы на полную, и мы будем экспортировать американские энергоресурсы по всему миру... Мы будем бурить, детка, будем бурить