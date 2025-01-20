Чрезвычайное положение в энергетике США и отмена "зеленого курса": какие еще изменения обещает Трамп
Киев • УНН
Во время инаугурационной речи Трамп анонсировал объявление чрезвычайного положения в энергетической сфере США. Президент пообещал увеличить добычу энергоресурсов, отменить "зеленый курс" и пересмотреть торговую систему.
Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи заверил, что объявит чрезвычайное положение в сфере энергетики, передает УНН.
Кризис инфляции, вызванный ростом цен на энергоресурсы, и избыточными расходами... поэтому сегодня я объявлю чрезвычайное положение в энергетике. США снова будет производящей страной, и у нас есть то, чего нет у других. Мы снизим цены, мы заполним наши стратегические резервы на полную, и мы будем экспортировать американские энергоресурсы по всему миру... Мы будем бурить, детка, будем бурить
Трамп сказал, что «жидкое золото под нашими ногами» сделает Америку «снова богатой страной».
Администрация положит конец «Новому зеленому курсу» и отменит мандат на электромобили, отметил президент.
Он сказал, что торговая система будет пересмотрена.
«Мы будем облагать пошлинами и налогами иностранные государства, чтобы обогатить наших граждан».
С этой целью он объявил о создании Службы внешних доходов.
Трамп анонсировал «исторические» действия для разрешения кризисов в США с первого дня20.01.25, 09:26 • 24020 просмотров