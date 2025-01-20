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Чрезвычайное положение в энергетике США и отмена "зеленого курса": какие еще изменения обещает Трамп

Киев  •  УНН

 • 10963 просмотра

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Во время инаугурационной речи Трамп анонсировал объявление чрезвычайного положения в энергетической сфере США. Президент пообещал увеличить добычу энергоресурсов, отменить "зеленый курс" и пересмотреть торговую систему.

Президент США Дональд Трамп во время инаугурационной речи заверил, что объявит чрезвычайное положение в сфере энергетики, передает УНН.

Кризис инфляции, вызванный ростом цен на энергоресурсы, и избыточными расходами... поэтому сегодня я объявлю чрезвычайное положение в энергетике. США снова будет производящей страной, и у нас есть то, чего нет у других. Мы снизим цены, мы заполним наши стратегические резервы на полную, и мы будем экспортировать американские энергоресурсы по всему миру... Мы будем бурить, детка, будем бурить 

- подчеркнул Трамп.

Трамп сказал, что «жидкое золото под нашими ногами» сделает Америку «снова богатой страной».

Администрация положит конец «Новому зеленому курсу» и отменит мандат на электромобили, отметил президент.

Он сказал, что торговая система будет пересмотрена.

«Мы будем облагать пошлинами и налогами иностранные государства, чтобы обогатить наших граждан».

С этой целью он объявил о создании Службы внешних доходов.

Трамп анонсировал «исторические» действия для разрешения кризисов в США с первого дня20.01.25, 09:26 • 24020 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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