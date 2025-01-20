Надзвичайний стан в енергетиці США та скасування "зеленого курсу": які ще зміни обіцяє Трамп
Київ • УНН
Під час інавгураційної промови Трамп анонсував оголошення надзвичайного стану в енергетичній сфері США. Президент пообіцяв збільшити видобуток енергоресурсів, скасувати "зелений курс" та переглянути торговельну систему.
Президент США Дональд Трамп під час інавгураційної промови запевнив, що оголосить надзвичайний стан у сфері енергетики, передає УНН.
Криза з інфляції, спричинена зростанням цін на енергоресурси, та надлишковими витратами… тому сьогодні я оголошу надзвичайний стан в енергетиці. США буде знову країною, яка виробляє, і в нас є щось, чого не мають інші. Ми знизимо ціни, ми заповнимо наші стратегічні резерви на повну, і ми експортуватимемо американські енергоресурси по всьому світу... Ми буритимемо, дитинко, буритимемо
Трамп сказав, що "рідке золото під нашими ногами" зробить Америку "знову багатою країною".
Адміністрація покладе край "Новому зеленому курсу" і скасує мандат на електромобілі, зазначив президент.
Він сказав, що торговельну систему буде переглянуто.
"Ми обкладатимемо митом та податками іноземні держави, щоб збагатити наших громадян".
З цією метою він оголосив про створення Служби зовнішніх доходів.
Трамп анонсував "історичні" дії для вирішення криз у США з першого дня20.01.25, 09:26 • 29449 переглядiв