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Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил
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Саудовская Аравия планирует инвестировать $600 млрд в экономику США

Саудовская Аравия планирует инвестировать $600 млрд в экономику США

Киев  •  УНН

 • 5854 просмотра

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман объявил о планах инвестировать $600 млрд в США в течение 4 лет. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с президентом Трампом.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман хочет, чтобы его страна вложила 600 миллиардов долларов (576 миллиардов евро) в дополнительные инвестиции и торговлю с Соединенными Штатами в течение следующих четырех лет.

Передает УНН со ссылкой на Reuters.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявил президенту Дональду Трампу, что королевство хочет вложить 600 миллиардов долларов в расширение инвестиций и торговли с Соединенными Штатами в течение следующих четырех лет.

В телефонном разговоре между двумя лидерами кронпринц сказал, что ожидаемые реформы администрации Трампа могут создать «беспрецедентное экономическое процветание».

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Белый дом не прокомментировал звонок. На этой неделе Трамп заявил, что рассматривает Саудовскую Аравию для своей первой зарубежной поездки на посту президента, при условии, что саудовцы будут готовы купить американских товаров на 500 миллиардов долларов. 

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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