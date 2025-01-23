Саудовская Аравия планирует инвестировать $600 млрд в экономику США
Киев • УНН
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман объявил о планах инвестировать $600 млрд в США в течение 4 лет. Об этом он сообщил в телефонном разговоре с президентом Трампом.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман хочет, чтобы его страна вложила 600 миллиардов долларов (576 миллиардов евро) в дополнительные инвестиции и торговлю с Соединенными Штатами в течение следующих четырех лет.
Передает УНН со ссылкой на Reuters.
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман заявил президенту Дональду Трампу, что королевство хочет вложить 600 миллиардов долларов в расширение инвестиций и торговли с Соединенными Штатами в течение следующих четырех лет.
В телефонном разговоре между двумя лидерами кронпринц сказал, что ожидаемые реформы администрации Трампа могут создать «беспрецедентное экономическое процветание».
Трамп отменил въезд в США беженцам, для которых ранее был одобрен вид на жительство23.01.25, 09:23 • 7845 просмотров
Белый дом не прокомментировал звонок. На этой неделе Трамп заявил, что рассматривает Саудовскую Аравию для своей первой зарубежной поездки на посту президента, при условии, что саудовцы будут готовы купить американских товаров на 500 миллиардов долларов.
Саудовская Аравия все еще оценивает возможность вступления в БРИКС - министр экономики20.01.25, 17:03 • 21940 просмотров