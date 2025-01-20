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Саудовская Аравия все еще оценивает возможность вступления в БРИКС - министр экономики

Саудовская Аравия все еще оценивает возможность вступления в БРИКС - министр экономики

Киев  •  УНН

 • 4031 просмотра

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Министр экономики Саудовской Аравии сообщил, что страна все еще оценивает возможность присоединения к БРИКС. В отличие от других приглашенных стран, которые уже согласились на вступление, королевство продолжает анализировать различные аспекты членства.

Министр экономики и планирования Саудовской Аравии Фейсал Аль-Ибрагим, сообщил, что членство его страны в блоке БРИКС все еще оценивается, более чем через год после того, как королевство пригласили присоединиться к альянсу. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали 

«Королевство всегда сосредотачивается на содействии глобальному диалогу», - сказал Фейсал Аль-Ибрагим в интервью телеканалу Bloomberg Television на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

«Нас приглашали в БРИКС так же, как нас приглашали во многие другие многосторонние платформы в прошлом, - сказал он. - Мы оцениваем много различных аспектов, прежде чем принимать решение, и сейчас мы находимся посреди этого процесса».

В прошлом году Аль-Ибрагим также говорил, что королевство находится в процессе оценки членства.

Нерешительность Саудовской Аравии присоединиться к группе БРИКС, включающей Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, как указано, контрастирует с большинством других стран, которых пригласили присоединиться к блоку в 2023 году. Иран, Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия согласились на вступление, на фоне того, как альянс стремится расширить свое глобальное влияние.

Присоединение ведущего экспортера нефти Саудовской Аравии к БРИКС, как сообщается, объединило бы нескольких производителей энергоносителей с крупнейшими потребителями в развивающихся странах, что предоставило бы группе большее экономическое влияние.

Напомним 

Бразилия объявила о принятии Нигерии в качестве нового партнера в БРИКС. 

Алина Волянская

Алина Волянская

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