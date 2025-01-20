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Саудівська Аравія все ще оцінює можливість вступу до БРІКС - міністр економіки

Саудівська Аравія все ще оцінює можливість вступу до БРІКС - міністр економіки

Київ • УНН

 • 22969 перегляди

Міністр економіки Саудівської Аравії повідомив, що країна все ще оцінює можливість приєднання до БРІКС. На відміну від інших запрошених країн, які вже погодились на вступ, королівство продовжує аналізувати різні аспекти членства.

Міністр економіки та планування Саудівської Аравії Фейсал Аль-Ібрагім, повідомив, що членство його країни в блоці БРІКС усе ще оцінюється, більше ніж через рік після того, як королівство запросили приєднатися до альянсу. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі 

"Королівство завжди зосереджується на сприянні глобальному діалогу", - сказав Фейсал Аль-Ібрагім в інтерв'ю телеканалу Bloomberg Television на Всесвітньому економічному форумі в швейцарському Давосі.

"Нас запрошували до БРІКС так само, як нас запрошували до багатьох інших багатосторонніх платформ у минулому, - сказав він. - Ми оцінюємо багато різних аспектів, перш ніж ухвалювати рішення, і зараз ми перебуваємо посеред цього процесу".

Торік Аль-Ібрагім також говорив, що королівство перебуває в процесі оцінки членства.

Нерішучість Саудівської Аравії приєднатися до групи БРІКС, що включає Бразилію, росію, Індію, Китай і Південну Африку, як вказано, контрастує з більшістю інших країн, яких запросили приєднатися до блоку в 2023 році. Іран, Єгипет, Ефіопія, Об'єднані Арабські Емірати та Ефіопія погодилися на вступ, на тлі того, як альянс прагне розширити свій глобальний вплив.

Приєднання провідного експортера нафти Саудівської Аравії до БРІКС, як повідомляється, об'єднало б кількох виробників енергоносіїв із найбільшими споживачами у країнах, що розвиваються, що надало б групі більшого економічного впливу.

Нагадаємо 

Бразилія оголосила про прийняття Нігерії як нового партнера в БРІКС. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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