Трамп отменил въезд в США беженцам, для которых ранее был одобрен вид на жительство

Администрация Трампа отменила въезд беженцев, которые уже получили разрешение на въезд в США от администрации Байдена. Среди тех, кого это коснулось, - более 1600 афганцев, которые получили разрешение после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году.

Передает УНН со ссылкой на Associated Press.

Администрацией Трампа отменено разрешение на въезд в Соединенные Штаты для беженцев, которые ранее получили его и имели срок конечного срока на следующей неделе. Таким образом около 10 000 беженцев в разных частях мира оказались в затруднительном положении. Среди них - более 1600 афганцев, которые помогали американским военным, а также родственники военнослужащих США, находящихся на действительной службе.

Тысячи беженцев, которые бежали от войны и преследований и прошли многолетний процесс проверки, чтобы начать новую жизнь в Америке, сейчас застряли в разных местах по всему миру.

В понедельник Трамп подписал указ, в котором признал программу приема беженцев в США «вредной для интересов» страны и приказал приостановить ее с 27 января. Однако сроки, похоже, были перенесены, хотя непонятно, что стало причиной такого изменения.

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