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Саудівська Аравія планує інвестувати $600 млрд в економіку США

Саудівська Аравія планує інвестувати $600 млрд в економіку США

Київ • УНН

 • 29005 перегляди

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман оголосив про плани інвестувати $600 млрд у США протягом 4 років. Про це він повідомив у телефонній розмові з президентом Трампом.

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман хоче, щоб його країна вклала 600 мільярдів доларів (576 мільярдів євро) у додаткові інвестиції та торгівлю зі Сполученими Штатами протягом наступних чотирьох років.

Передає УНН із посиланням на Reuters.

Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман заявив президенту Дональду Трампу, що королівство хоче вкласти 600 мільярдів доларів у розширення інвестицій і торгівлі зі Сполученими Штатами протягом наступних чотирьох років.

У телефонній розмові між двома лідерами кронпринц сказав, що очікувані реформи адміністрації Трампа можуть створити "безпрецедентне економічне процвітання".

Трамп скасував в'їзд в США біженцям, для яких раніше було схвалено дозвіл на проживання 23.01.25, 09:23 • 32663 перегляди

Білий дім не прокоментував дзвінок. Цього тижня Трамп заявив, що розглядає Саудівську Аравію для своєї першої закордонної поїздки на посаді президента, за умови, що саудівці будуть готові купити американських товарів на 500 мільярдів доларів. 

Саудівська Аравія все ще оцінює можливість вступу до БРІКС - міністр економіки20.01.25, 17:03 • 22969 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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