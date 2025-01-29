Американцы негативно воспринимают некоторые из первых шагов Трампа - опрос

Американцы скептически относятся к некоторым из первых указов президента США Дональда Трампа, включая его попытку отменить так называемое гражданство по праву рождения и его решение переименовать Мексиканский залив, согласно опросу Reuters/Ipsos, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

С момента вступления в должность 20 января президент-республиканец быстро принял меры по усилению мер противодействия в отношении иммиграции и сокращения правительства, усилия, которые респонденты трехдневного опроса, завершившегося в воскресенье, оценивают более благосклонно.

В целом опрос показал, что 45% американцев одобряют деятельность Трампа на посту президента, что немного ниже 47% в опросе 20-21 января. Доля тех, кто не одобряет, была немного выше и составила 46%, что выше 39% в предыдущем опросе.

«Хотя, похоже, у Трампа в определенной степени «медовый месяц», его показатели все еще не впечатляют по историческим меркам», - сказал Кайл Кондик, аналитик из Центра политики Университета Вирджинии.

Во время первого срока Трампа его рейтинг одобрения достигал 49% в первые недели его пребывания в должности, но он завершил свой срок с 34% одобрения после нападения на Капитолий США 6 января 2021 года.

Возможно, еще рано оценивать, тратит ли Трамп свой политический капитал, сосредоточившись на вопросах, в которых он не согласен с общественностью, сказал Кондик. Но опрос показывает, что многие из первых его действий были тепло встречены только его ярыми сторонниками.

Опрос показал, что избиратели в целом по-прежнему глубоко обеспокоены высокими ценами на продукты питания, жилье и другие предметы первой необходимости.

Большинство американцев выступили против отмены давней практики предоставления гражданства детям, рожденным в США, даже если ни один из родителей не имеет законного иммиграционного статуса, показал опрос. Около 59% респондентов, включая 89% демократов и 36% республиканцев, заявили, что выступают против отмены гражданства по праву рождения.

На прошлой неделе федеральный судья временно запретил администрации Трампа вносить изменения в гражданство по праву рождения, но Белый дом поклялся продолжать борьбу.

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70% респондентов выступают против переименования Мексиканского залива в Американский залив, действия, которое Трамп приказал осуществить в свой первый день пребывания в должности. Только 25% респондентов поддержали эту идею, а остальные не определились.

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Около 59% респондентов, включая 30% республиканцев, выступили против шагов Трампа по прекращению федеральных усилий по содействию найму женщин и представителей групп расовых меньшинств. Когда респондентов спросили непосредственно об указе Трампа закрыть все федеральные офисы по вопросам разнообразия, справедливости и инклюзивности (DEI), мнения разделились более равномерно: 51% выступили против и 44% - за, преимущественно по партийным признакам.

Поддержка расширения бурения скважин для добычи ископаемого топлива - еще одного из первых изменений политики в новой администрации - была в значительной степени сконцентрирована в партии Трампа: 76% республиканцев поддержали смягчение ограничений на бурение, а 81% демократов выступили против. Около 59% респондентов заявили, что выступают против выхода США из Парижского климатического соглашения.

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Общественные взгляды также разделились по партийным признакам в отношении миллиардера-бизнесмена Илона Маска, одного из самых известных союзников Трампа. В то время как 75% республиканцев, участвовавших в опросе, заявили, что относятся к Маске положительно, 90% демократов заявили, что относятся отрицательно.

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Одним из возможных источников беспокойства для политической команды Трампа может быть все еще преобладающее ощущение того, что рост цен остается неукротимым. Около 50% респондентов опроса заявили, что страна находится на неправильном пути, когда дело касается стоимости жизни по сравнению с 25%, которые сказали, что она движется в правильном направлении. Другие сказали, что не уверены или не ответили на вопрос.

Также были положительные показатели для Трампа.

Около 48% американцев одобряют подход Трампа к иммиграции по сравнению с 41%, которые не одобряют. И опрос показал, что Трамп имеет значительный уровень поддержки заморозки найма, о которой он приказал в большинстве федеральных офисов, при этом 49% респондентов поддержали заморозку, включая 80% республиканцев и 43% демократов.

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Кондик сказал, что Трамп в конце концов может быть оценен общественностью по таким глобальным вопросам, как экономика и иммиграция, и что противодействие менее масштабным мерам политики может не быть разрушительным.

«Трамп был избран во многом потому, что избиратели, как правило, поддерживали его в вопросах экономики и иммиграции. В той степени, в какой он рассматривается как тот, кто делает положительные вещи в этом отношении, это, вероятно, хорошо для него», - сказал Кондик.

Но, добавил он, если избиратели в ближайшие месяцы посчитают, что иммиграционные репрессии Трампа или его усилия по сокращению численности правительства слишком жесткие, это может измениться.

Дополнение

Опрос Reuters/Ipsos, который проводился онлайн и по всей стране с 24 по 26 января, охватил 1034 взрослых.

Погрешность опроса составляет около 4 процентных пунктов.