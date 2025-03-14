Опрос: Американцы обеспокоены тесными связями Трампа с россией
Киев • УНН
Более половины американцев считают, что Трамп слишком близок к москве. При этом почти половина поддерживает его идею о военной поддержке Украины в обмен на долю минеральных богатств.
Американцы обеспокоены тем, что президент США Дональд Трамп слишком тесно связан с россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Reuters совместно с Ipsos, сообщает УНН.
Детали
Так, больше половины (56%) американцев, в том числе каждый четвертый сторонник Республиканской партии, согласились с утверждением, что Трамп слишком близок к Москве. При этом 40% респондентов не согласились с этим утверждением и 4% не ответили на вопрос.
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Между тем почти половина (44%) респондентов во время опроса заявили, что поддерживают план Трампа по "обусловливанию военной поддержки США для Украины получением США доли минеральных богатств Украины". Две трети республиканцев поддержали эту идею, как и каждый пятый демократ.
"В целом рейтинг одобрения Трампа в течение последних нескольких недель оставался стабильным на уровне 44% - это выше, чем у него или президента-демократа Джо Байдена в течение большинства последних сроков пребывания в должности", - резюмируют социологи.
Справка
В опросе Reuters/Ipsos, который проводился онлайн и по всей стране, приняли участие 1 422 взрослых американца. Погрешность составляет 3 процентных пункта.
Напомним
45% граждан США не одобряют подход Трампа к завершению войны в Украине, тогда как 40% поддерживают его методы. 21% полностью одобряют его действия, а 36% категорически не согласны с ними.
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