"Ситуація буде непередбачуваною": в ОП відкинули можливість виборів у разі 30-денного перемир'я

$41.170.09
45.030.03
uk
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 30192 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 46699 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 51292 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 56887 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 68966 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 57147 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 56241 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 120460 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82136 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 226883 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4.2м/с
65%
Популярнi новини

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21650 перегляди

Погіршення погоди: ожеледь, хуртовини та сильний вітер в Україні 10 квітня

9 квітня, 14:45 • 12560 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18500 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17280 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

17:52 • 18839 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 88962 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 120460 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 226883 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 403798 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 396186 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 11250 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 17297 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 18519 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 21668 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 75346 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

"Ситуація буде непередбачуваною": в ОП відкинули можливість виборів у разі 30-денного перемир'я

Київ • УНН

 • 30097 перегляди

Михайло Подоляк заявив, що 30-денне перемир'я не гарантує безпеку та не розблокує вибори. Для цього потрібні переговори, спостерігачі та стабільне припинення вогню.

"Ситуація буде непередбачуваною": в ОП відкинули можливість виборів у разі 30-денного перемир'я

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що оголошення 30-денного перемир'я з рф не гарантує безпеку та не розблокує питання проведення виборів. Про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, передає УНН

"30-денне перемир'я - це не кінець війни. Ситуація буде непередбачуваною. Скасування воєнного стану і процедур із захисту країни неможливе за такий короткий термін. Будуть потрібні переговори, перевірені спостерігачі, здатні фіксувати порушення перемир'я і забезпечувати розведення сторін. Ми повинні зберігати здатність битися доти, доки ситуація не буде врегульована", - заявив Подоляк. 

Він наголосив, що у нестабільній ситуації неможливо гарантувати безпеку виборчих дільниць і виборчої кампанії. "30-денне припинення вогню не розблокує вибори. Якщо, з іншого боку, почнуться переговори про стабільне припинення вогню, гарантоване нейтральними спостерігачами, тоді це стане можливим", - додав Подоляк. 

 Також радник глави Офісу Президента прокоментував слова російського диктатора володимира путіна про нібито готовність до перемир'я з Україною на 30 діб - проте з певними умовами для цього. "Він говорить про технічні питання, такі як перевірка можливих порушень. Він фактично говорить, що Україна не зобов'язана захищати себе протягом 30 днів, відмовляючись від військових поставок, виробництва зброї та контролю над лінією фронту. Давайте почекаємо і подивимося, як відбуватимуться переговори між росією і США. Подивимося, на що готова піти москва. Тільки за конкретними рішеннями ми зможемо оцінити слова путіна", - вказав він. 

Доповнення 

Володимир Зеленський заявляв, що після завершення війни воєнний стан буде скасовано. Вибори відбудуться згідно з українським законодавством після зняття воєнного стану.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаПолітика
Михайло Подоляк
Сполучені Штати
Україна
Brent
$65.78
Bitcoin
$83,052.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,094.31
Ethereum
$1,671.19