"Ситуація буде непередбачуваною": в ОП відкинули можливість виборів у разі 30-денного перемир'я

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк заявив, що оголошення 30-денного перемир'я з рф не гарантує безпеку та не розблокує питання проведення виборів. Про це він сказав в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica, передає УНН.

"30-денне перемир'я - це не кінець війни. Ситуація буде непередбачуваною. Скасування воєнного стану і процедур із захисту країни неможливе за такий короткий термін. Будуть потрібні переговори, перевірені спостерігачі, здатні фіксувати порушення перемир'я і забезпечувати розведення сторін. Ми повинні зберігати здатність битися доти, доки ситуація не буде врегульована", - заявив Подоляк.

Він наголосив, що у нестабільній ситуації неможливо гарантувати безпеку виборчих дільниць і виборчої кампанії. "30-денне припинення вогню не розблокує вибори. Якщо, з іншого боку, почнуться переговори про стабільне припинення вогню, гарантоване нейтральними спостерігачами, тоді це стане можливим", - додав Подоляк.

Також радник глави Офісу Президента прокоментував слова російського диктатора володимира путіна про нібито готовність до перемир'я з Україною на 30 діб - проте з певними умовами для цього. "Він говорить про технічні питання, такі як перевірка можливих порушень. Він фактично говорить, що Україна не зобов'язана захищати себе протягом 30 днів, відмовляючись від військових поставок, виробництва зброї та контролю над лінією фронту. Давайте почекаємо і подивимося, як відбуватимуться переговори між росією і США. Подивимося, на що готова піти москва. Тільки за конкретними рішеннями ми зможемо оцінити слова путіна", - вказав він.

Доповнення

Володимир Зеленський заявляв, що після завершення війни воєнний стан буде скасовано. Вибори відбудуться згідно з українським законодавством після зняття воєнного стану.