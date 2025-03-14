Половина украинцев не готовы идти на территориальные уступки - опрос

В КМИС проанализировали готовность граждан Украины к территориальным уступкам и роль отдельных параметров в возможных договоренностях о мире, передает УНН.

Детали

Киевский международный институт социологии (КМИС) продолжает опрос респондентов среди населения Украины относительно готовности к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира.

Опубликованы новые результаты опроса, который проводился в течение 14 февраля по 4 марта 2025 года.

Вот ряд выводов:

50% украинцев не готовы отказаться от территорий

По сравнению с декабрем 2024 года изменений практически не было (и все отличия – в пределах статистической погрешности). Так, половина украинцев – 50% – считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от территорий, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше (в декабре 2024 года было 51%). - информирует КМИС.

Соответствующий опрос осуществлялся на фоне резкого обострения отношений между Украиной и США и ощутимого давления на Украину, отмечают социологи.

Относительно вопроса территорий, также указано:

Меньшинство (среди респондентов опроса) считает, что Украина может отказаться от некоторых территорий для скорейшего достижения мира – 39% (в декабре 2024 года – 38%). Остальные 11% респондентов не смогли определиться со своим мнением. - пишет институт социологии.

Отмечают, что большинство против территориальных уступок на востоке - 42% категорически против. В других регионах (Запад, Центр, Юг) – 50-51% против.

Текущая цель россии в войне против Украины

По данным КМИС, подавляющее большинство украинцев считают, что россия либо хочет совершить геноцид украинцев, либо уничтожить украинскую нацию и государственность. Значительно меньше респондентов говорили о других более ограниченных целях.

Важно обратить внимание, что есть зависимость между готовностью к уступкам и тем, как украинцы видят цель России в этой войне. - пишет КМИС.

Напомним

Несмотря на предложение Киева и Вашингтона о перемирии, путин не готов отступать от своих требований. Он настаивает на "решении коренных причин" вторжения рф в Украину.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что объявление 30-дневного перемирия с рф не гарантирует безопасность и не разблокирует вопрос проведения выборов.

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия