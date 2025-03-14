Половина украинцев не готовы идти на территориальные уступки - опрос

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16606 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 30939 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 65932 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215287 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123557 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392487 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311345 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213913 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244304 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255165 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2.2м/с
61%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23557 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46276 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132879 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15541 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14870 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 132927 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215287 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392487 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254738 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311345 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3490 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 14901 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46304 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72247 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57319 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Половина украинцев не готовы идти на территориальные уступки - опрос

Киев • УНН

 • 23067 просмотра

Согласно опросу КМИС, 50% украинцев не готовы отказываться от территорий ради мира с россией, даже если война будет продолжаться дольше. Большинство считает, что цель рф - геноцид.

Половина украинцев не готовы идти на территориальные уступки - опрос

В КМИС проанализировали готовность граждан Украины к территориальным уступкам и роль отдельных параметров в возможных договоренностях о мире, передает УНН.

Детали

Киевский международный институт социологии (КМИС) продолжает опрос респондентов среди населения Украины относительно готовности к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира.

Опубликованы новые результаты опроса, который проводился в течение 14 февраля по 4 марта 2025 года.

Вот ряд выводов:

50% украинцев не готовы отказаться от территорий

По сравнению с декабрем 2024 года изменений практически не было (и все отличия – в пределах статистической погрешности). Так, половина украинцев – 50% – считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от территорий, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше (в декабре 2024 года было 51%). 

- информирует КМИС. 

Соответствующий опрос осуществлялся на фоне резкого обострения отношений между Украиной и США и ощутимого давления на Украину, отмечают социологи.

Относительно вопроса территорий, также указано:

Меньшинство (среди респондентов опроса) считает, что Украина может отказаться от некоторых территорий для скорейшего достижения мира – 39% (в декабре 2024 года – 38%). Остальные 11% респондентов не смогли определиться со своим мнением.  

- пишет институт социологии.

Отмечают, что большинство против территориальных уступок на востоке - 42% категорически против. В других регионах (Запад, Центр, Юг) – 50-51% против. 

Текущая цель россии в войне против Украины

По данным КМИС, подавляющее большинство украинцев считают, что россия либо хочет совершить геноцид украинцев, либо уничтожить украинскую нацию и государственность. Значительно меньше респондентов говорили о других более ограниченных целях.

Важно обратить внимание, что есть зависимость между готовностью к уступкам и тем, как украинцы видят цель России в этой войне.

- пишет КМИС. 

Напомним

Несмотря на предложение Киева и Вашингтона о перемирии, путин не готов отступать от своих требований. Он настаивает на "решении коренных причин" вторжения рф в Украину.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что объявление 30-дневного перемирия с рф не гарантирует безопасность и не разблокирует вопрос проведения выборов. 

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия14.03.25, 09:24 • 141208 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойнаполитика
Киевский международный институт социологии
Михаил Подоляк
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77