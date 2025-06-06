Побільшало українців, які готові терпіти війну, скільки буде необхідно - опитування

За результатами соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), більшість українців готові терпіти війну "стільки, скільки буде необхідно". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресреліз КМІС.

Між березнем і травнем-початком червня 2025 року показник зріс і наразі 60% українців стверджують, що вони "готові терпіти стільки, скільки буде необхідно" - повідомили у КМІС результати опитування із запитанням «Скільки ще часу Ви готові терпіти війну?».

Ще 6%, як зазначається, готові терпіти 1 рік, тобто відносно довгий період.

При цьому говорять про те, що готові терпіти більш короткий період (декілька місяців або пів року) – 20% (у березні 2025 року було 24%). Решта 14% не змогли визначитися із своєю відповіддю.

У всіх регіонах порівняно з початком 2024 року, як вказано, стало менше тих, хто відповів, що вони "готові терпіти стільки, скільки буде необхідно". Водночас у всіх регіонах порівняно з березнем 2025 року показник зріс.

Наразі ситуація між регіонами, як повідомляється, відрізняється не дуже істотно. На тлі інших дещо вирізняється лише Схід, де 51% готові терпіти стільки, скільки необхідно. В інших регіонах – 60-62%. Водночас, по-перше, навіть на Сході значна частина населення (попри об’єктивні обставини) зберігає стійкість і готові до тривалого опору. По-друге, на Сході також є тренд, що зараз показник вищий, ніж був у березні 2025 року.

Також повідомляється, що "незалежно від віку більше половини у всіх вікових категоріях готові терпіти війну стільки, скільки буде необхідно".

"Ми бачимо, що українці продовжують демонструвати надзвичайну стійкість і зберігають волю до продовження опору. Наші союзники та вороги мають усвідомлювати, що хоча українці і хочуть миру, але українці не підуть на капітуляцію", - прокоментував виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Довідково

Всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" КМІС провів упродовж 15 травня-3 червня 2025 року методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. У всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія) було опитано 1011 респондентів. Опитування проводилося з дорослими громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. Частина респондентів - це ВПО, які переїхали з окупованих територій.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

КМІС – провідний український соціологічний центр, який регулярно проводить дослідження громадської думки з 1990-х років.

Доповнення

Як повідомляв УНН, згідно з опитуванням КМІС, переважна більшість українців вважають, що Україна зберігає власний суверенітет.