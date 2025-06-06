Увеличилось число украинцев, которые готовы терпеть войну, сколько будет необходимо - опрос

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире
11:45 • 718 просмотра

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

07:51 • 16127 просмотра

Силы обороны поразили аэродромы базирования авиации в рф: есть попадания и пожары

07:09 • 38262 просмотра

Новый антирекорд: 407 дронов и более 40 ракет рф применила против Украины - Игнат

5 июня, 16:58 • 82529 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

Эксклюзив
5 июня, 14:42 • 136280 просмотра

Тактика "переносов": как адвокат обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых превращает правосудие в игру на время

Эксклюзив
5 июня, 14:25 • 103797 просмотра

россия охотится за запчастями: как москва выкупает советские комплектующие, чтобы заблокировать доступ к ним Украине

Эксклюзив
5 июня, 12:51 • 94403 просмотра

Ракетный удар по учебному полигону в Полтавской области: ранения получили 16 военных, двое из них - погибли

Эксклюзив
5 июня, 11:49 • 90140 просмотра

"Пакунок малюка" в 2025 году: в Минсоцполитики рассказали, будут ли изменения в помощи

5 июня, 11:02 • 65795 просмотра

НБУ оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%

Эксклюзив
5 июня, 08:39 • 92478 просмотра

Модификация баллистических ракет рф: как Украина может справиться с новым вызовом

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+31°
5.1м/с
48%
750мм
Популярные новости

В Киеве 16 пострадавших в результате ночной атаки рф

6 июня, 02:52 • 64843 просмотра

Тернопольская область пережила самую массовую атаку рф: в Тернополе задымление после взрывов, проводят замеры воздуха

6 июня, 03:23 • 39838 просмотра

В Киевской области из-за вражеского удара повреждены пути: некоторые поезда изменят маршрут

6 июня, 03:29 • 32963 просмотра

В Белгородской области рф подорвали железнодорожные пути: тепловоз сошел с рельсов

6 июня, 04:09 • 11926 просмотра

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

10:26 • 10227 просмотра
публикации

Схема Кузьминых: как обвиняемый во взяточничестве нардеп скрыл сеть аптек в Житомире

11:45 • 718 просмотра

Вместо снижения цен - рост прибыли производителей: три месяца без маркетинга на фармрынке

5 июня, 15:55 • 90121 просмотра

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

4 июня, 15:03 • 176545 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

4 июня, 12:57 • 183757 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 241048 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Элон Маск

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Ярослав Железняк

Актуальные места

Украина

Тернополь

Киев

Луцк

Киевская область

Реклама
УНН Lite

Том Круз вошел в Книгу рекордов Гиннеса благодаря безумному трюку в фильме "Миссия невыполнима 8"

10:26 • 10317 просмотра

Возвращение в страну Оз: вышел первый трейлер "Wicked: Чародейка 2"

5 июня, 09:10 • 119404 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 83788 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 126670 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 351037 просмотра
Актуальное

Шахед-136

Беспилотный летательный аппарат

Facebook

9К720 Искандер

Ми-8

Увеличилось число украинцев, которые готовы терпеть войну, сколько будет необходимо - опрос

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Согласно опросу КМИС, 60% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Во всех регионах, кроме Востока, этот показатель составляет 60-62%.

Увеличилось число украинцев, которые готовы терпеть войну, сколько будет необходимо - опрос

По результатам социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), большинство украинцев готовы терпеть войну "столько, сколько будет необходимо". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз КМИС.

Между мартом и маем-началом июня 2025 года показатель вырос и сейчас 60% украинцев утверждают, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо"

- сообщили в КМИС результаты опроса с вопросом «Сколько еще времени Вы готовы терпеть войну?».

Еще 6%, как отмечается, готовы терпеть 1 год, то есть относительно долгий период.

При этом говорят о том, что готовы терпеть более короткий период (несколько месяцев или полгода) – 20% (в марте 2025 года было 24%). Остальные 14% не смогли определиться со своим ответом.

Во всех регионах по сравнению с началом 2024 года, как указано, стало меньше тех, кто ответил, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо". В то же время во всех регионах по сравнению с мартом 2025 года показатель вырос.

Сейчас ситуация между регионами, как сообщается, отличается не очень существенно. На фоне других несколько выделяется только Восток, где 51% готовы терпеть столько, сколько необходимо. В других регионах – 60-62%. В то же время, во-первых, даже на Востоке значительная часть населения (несмотря на объективные обстоятельства) сохраняет стойкость и готовы к длительному сопротивлению. Во-вторых, на Востоке также есть тренд, что сейчас показатель выше, чем был в марте 2025 года.

Также сообщается, что "независимо от возраста более половины во всех возрастных категориях готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо".

"Мы видим, что украинцы продолжают демонстрировать чрезвычайную стойкость и сохраняют волю к продолжению сопротивления. Наши союзники и враги должны осознавать, что хотя украинцы и хотят мира, но украинцы не пойдут на капитуляцию", - прокомментировал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Справочно

Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" КМИС провел в течение 15 мая-3 июня 2025 года методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория) было опрошено 1011 респондентов. Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины. Часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

КМИС – ведущий украинский социологический центр, который регулярно проводит исследования общественного мнения с 1990-х годов.

Дополнение

Как сообщал УНН, согласно опросу КМИС, подавляющее большинство украинцев считают, что Украина сохраняет собственный суверенитет.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

ОбществоВойна
Киевский международный институт социологии
Украина
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9