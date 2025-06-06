Увеличилось число украинцев, которые готовы терпеть войну, сколько будет необходимо - опрос

По результатам социологического опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), большинство украинцев готовы терпеть войну "столько, сколько будет необходимо". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-релиз КМИС.

Между мартом и маем-началом июня 2025 года показатель вырос и сейчас 60% украинцев утверждают, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо" - сообщили в КМИС результаты опроса с вопросом «Сколько еще времени Вы готовы терпеть войну?».

Еще 6%, как отмечается, готовы терпеть 1 год, то есть относительно долгий период.

При этом говорят о том, что готовы терпеть более короткий период (несколько месяцев или полгода) – 20% (в марте 2025 года было 24%). Остальные 14% не смогли определиться со своим ответом.

Во всех регионах по сравнению с началом 2024 года, как указано, стало меньше тех, кто ответил, что они "готовы терпеть столько, сколько будет необходимо". В то же время во всех регионах по сравнению с мартом 2025 года показатель вырос.

Сейчас ситуация между регионами, как сообщается, отличается не очень существенно. На фоне других несколько выделяется только Восток, где 51% готовы терпеть столько, сколько необходимо. В других регионах – 60-62%. В то же время, во-первых, даже на Востоке значительная часть населения (несмотря на объективные обстоятельства) сохраняет стойкость и готовы к длительному сопротивлению. Во-вторых, на Востоке также есть тренд, что сейчас показатель выше, чем был в марте 2025 года.

Также сообщается, что "независимо от возраста более половины во всех возрастных категориях готовы терпеть войну столько, сколько будет необходимо".

"Мы видим, что украинцы продолжают демонстрировать чрезвычайную стойкость и сохраняют волю к продолжению сопротивления. Наши союзники и враги должны осознавать, что хотя украинцы и хотят мира, но украинцы не пойдут на капитуляцию", - прокомментировал исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий.

Справочно

Всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" КМИС провел в течение 15 мая-3 июня 2025 года методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Во всех регионах Украины (подконтрольная правительству Украины территория) было опрошено 1011 респондентов. Опрос проводился со взрослыми гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой правительством Украины. Часть респондентов - это ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

КМИС – ведущий украинский социологический центр, который регулярно проводит исследования общественного мнения с 1990-х годов.

Дополнение

Как сообщал УНН, согласно опросу КМИС, подавляющее большинство украинцев считают, что Украина сохраняет собственный суверенитет.