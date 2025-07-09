Хто, крім Зеленського, має довіру серед українців: дані соцопитування

В Україні найбільшу довіру, крім президента Володимира Зеленського, мають колишній головком ЗСУ Валерій Залужний і начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Про це повідомляє УНН з посиланням на опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Деталі

Опитування проводилось в період з 4 по 5 липня 2025 року методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера – ред.). У ньому взяло участь 1000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, а також регіонів, де тривають бойові дії і де відсутній український мобільний зв’язок.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка - не більш 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).

Найвищу довіру серд українців мають:

Валерій Залужний - 73%;

Володимир Зеленський - 67%;

Кирило Буданов - 56%.

Нинішньому головкому ЗСУ Олександру Сирському довіряють 41% опитаних, а прем’єр-міністру Денису Шмигалю - чверть опитаних.

Нагадаємо

Раніше УНН з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) повідомляв, що 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно.