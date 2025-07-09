Хто, крім Зеленського, має довіру серед українців: дані соцопитування
Київ • УНН
Опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало, що найбільшу довіру серед українців, крім президента Зеленського, мають Залужний та Буданов. Довіра до Залужного становить 73%, до Зеленського – 67%, а до Буданова – 56%.
В Україні найбільшу довіру, крім президента Володимира Зеленського, мають колишній головком ЗСУ Валерій Залужний і начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Про це повідомляє УНН з посиланням на опитування соціологічної групи "Рейтинг".
Деталі
Опитування проводилось в період з 4 по 5 липня 2025 року методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера – ред.). У ньому взяло участь 1000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, а також регіонів, де тривають бойові дії і де відсутній український мобільний зв’язок.
Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка - не більш 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).
Найвищу довіру серд українців мають:
- Валерій Залужний - 73%;
- Володимир Зеленський - 67%;
- Кирило Буданов - 56%.
Нинішньому головкому ЗСУ Олександру Сирському довіряють 41% опитаних, а прем’єр-міністру Денису Шмигалю - чверть опитаних.
Нагадаємо
Раніше УНН з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) повідомляв, що 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно.