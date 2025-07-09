Хто, крім Зеленського, має довіру серед українців: дані соцопитування

$41.850.05
49.060.03
ukenru
Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться
09:54 • 2291 перегляди
Україна виграла справу проти рф у ЄСПЛ: про що йдеться
09:36 • 14856 перегляди
Китайські громадяни затримані за спробу передачі секретних даних про ракетний комплекс "Нептун"
Ексклюзив
07:10 • 40308 перегляди
Атаки рф: стало відомо скільки в Миколаєві загинуло людей з початку війни
05:59 • 69169 перегляди
Над Україною знешкодили 711 з рекордних 728 дронів, збито сім з 7 запущених рф крилатих ракет і шести "Кинджалів"
Ексклюзив
05:26 • 149514 перегляди
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
9 липня, 03:42 • 134759 перегляди
Луцьк пережив наймасованішу атаку дронів та ракет: виникли численні пожежі
8 липня, 17:10 • 176527 перегляди
путін говорить “багато лайна” про Україну: Трамп анонсував "невеличкий сюрприз" для російського диктатора
Ексклюзив
8 липня, 16:34 • 119324 перегляди
70% справ НАБУ проти нардепів жодним чином не повʼязані з корупцією - нардеп та член ТСК Бужанський
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 207977 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 221446 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
4м/с
45%
744мм
Популярнi новини
На Дніпропетровщині роками незаконно засівали танковий полігон: судитимуть посадовця9 липня, 01:16 • 64898 перегляди
ФБР розпочало кримінальні розслідування щодо екс-директорів ЦРУ та ФБР9 липня, 01:38 • 39948 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення9 липня, 04:00 • 187771 перегляди
Житомирщина вночі зазнала масованої ворожої атаки: сталися пожежі, є пошкодження05:49 • 59851 перегляди
Мерц про війну рф проти України: дипломатичні засоби вичерпані08:28 • 29527 перегляди
Публікації
Митна війна Трампа із ЄС: чим завершиться і як це вплине на Україну
Ексклюзив
05:26 • 149536 перегляди
Справа "Україна та Нідерланди проти росії": ЄСПЛ сьогодні оголосить рішення9 липня, 04:00 • 188156 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
8 липня, 15:56 • 207987 перегляди
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком8 липня, 14:33 • 175158 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
8 липня, 13:22 • 221460 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Ігнат Юрій Робертович
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Миколаїв
Китай
Франція
Реклама
УНН Lite
Кейт Міддлтон вперше за майже 2 роки помітили в тіарі08:49 • 16175 перегляди
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 213294 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 396889 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 229271 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 340369 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Х-47М2 «Кинджал»
Х-101
Іскандер (ОТРК)
Нептун (крилата ракета)

Хто, крім Зеленського, має довіру серед українців: дані соцопитування

Київ • УНН

 • 258 перегляди

Опитування соціологічної групи "Рейтинг" показало, що найбільшу довіру серед українців, крім президента Зеленського, мають Залужний та Буданов. Довіра до Залужного становить 73%, до Зеленського – 67%, а до Буданова – 56%.

Хто, крім Зеленського, має довіру серед українців: дані соцопитування

В Україні найбільшу довіру, крім президента Володимира Зеленського, мають колишній головком ЗСУ Валерій Залужний і начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Про це повідомляє УНН з посиланням на опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Деталі

Опитування проводилось в період з 4 по 5 липня 2025 року методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера – ред.). У ньому взяло участь 1000 респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу, а також регіонів, де тривають бойові дії і де відсутній український мобільний зв’язок.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення (помилка - не більш 3,1% з довірчою ймовірністю 0,95).

Найвищу довіру серд українців мають:

  • Валерій Залужний - 73%;
    • Володимир Зеленський - 67%;
      • Кирило Буданов - 56%.

        Нинішньому головкому ЗСУ Олександру Сирському довіряють 41% опитаних, а прем’єр-міністру Денису Шмигалю - чверть опитаних.

        Нагадаємо

        Раніше УНН з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) повідомляв, що 60% українців готові терпіти війну стільки, скільки потрібно.

        Євген Устименко

        Євген Устименко

        СуспільствоПолітика
        Київський міжнародний інститут соціології
        Кирило Буданов
        Олександр Сирський
        Крим
        Володимир Зеленський
        Україна
        Залужний Валерій Федорович
        Шмигаль Денис Анатолійович
        Tesla
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        S&P 500
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Brent Oil
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gold
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        ,
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        Gas TTF
        $
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        .
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        0
        0
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9