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Кто, кроме Зеленского, пользуется доверием среди украинцев: данные соцопроса

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Опрос социологической группы "Рейтинг" показал, что наибольшее доверие среди украинцев, кроме президента Зеленского, имеют Залужный и Буданов. Доверие к Залужному составляет 73%, к Зеленскому – 67%, а к Буданову – 56%.

Кто, кроме Зеленского, пользуется доверием среди украинцев: данные соцопроса

В Украине наибольшим доверием, кроме президента Владимира Зеленского, пользуются бывший главком ВСУ Валерий Залужный и начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опрос социологической группы "Рейтинг".

Детали

Опрос проводился в период с 4 по 5 июля 2025 года методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера – ред.). В нем приняло участие 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также регионов, где продолжаются боевые действия и где отсутствует украинская мобильная связь.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка - не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

Наивысшее доверие среди украинцев имеют:

  • Валерий Залужный - 73%;
    • Владимир Зеленский - 67%;
      • Кирилл Буданов - 56%.

        Нынешнему главкому ВСУ Александру Сырскому доверяют 41% опрошенных, а премьер-министру Денису Шмыгалю - четверть опрошенных.

        Напомним

        Ранее УНН со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС) сообщал, что 60% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.

        Евгений Устименко

        Евгений Устименко

        Обществополитика
        Киевский международный институт социологии
        Кирилл Буданов
        Александр Сырский
        Крым
        Владимир Зеленский
        Украина
        Валерий Залужный
        Денис Шмыгаль
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