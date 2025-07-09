Кто, кроме Зеленского, пользуется доверием среди украинцев: данные соцопроса

В Украине наибольшим доверием, кроме президента Владимира Зеленского, пользуются бывший главком ВСУ Валерий Залужный и начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опрос социологической группы "Рейтинг".

Детали

Опрос проводился в период с 4 по 5 июля 2025 года методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера – ред.). В нем приняло участие 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также регионов, где продолжаются боевые действия и где отсутствует украинская мобильная связь.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения (ошибка - не более 3,1% с доверительной вероятностью 0,95).

Наивысшее доверие среди украинцев имеют:

Валерий Залужный - 73%;

Владимир Зеленский - 67%;

Кирилл Буданов - 56%.

Нынешнему главкому ВСУ Александру Сырскому доверяют 41% опрошенных, а премьер-министру Денису Шмыгалю - четверть опрошенных.

Напомним

Ранее УНН со ссылкой на данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС) сообщал, что 60% украинцев готовы терпеть войну столько, сколько потребуется.