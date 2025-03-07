Після суперечки з Трампом рівень довіри до Зеленського зріс до майже 70% - опитування

Рівень довіри до Президента Володимира Зеленського зріс серед українців після загострення відносин зі США та суперечки з Дональдом Трампом до майже 70%. Про це йдеться в опитуванні КМІС, яке проведено з 14 лютого по 4 березня, передає УНН.

Повідомляється, що станом на першу половину лютого 2025 року, до загострення відносин України і США, 57% українців довіряли Президенту В. Зеленському, не довіряли – 37%. Баланс довіри-недовіри становив +20%.

Далі, у період 14 лютого - 4 березня 2025 року рівень довіри зріс до 67%, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився до +38% - йдеться в результаті опитування.

При цьому в період 14 лютого - 4 березні 2025 року відбулося багато резонансних подій, зокрема – емоційна зустріч у Білому Домі 28 лютого 2025 року. На графіку нижче наведені показники довіри в період до 14-28 лютого 2025 року (до зустрічі в Білому Домі) і в період 1-4 березня (після зустрічі).

"Як можна бачити, уже в період 14-28 лютого 2025 року довіра стала вищою, ніж 4-9 лютого 2025 року, а на період 1-4 березня 2025 року довіра до В. Зеленського зросла до 68%. Недовіра в період 1-4 березня 2025 року становила 27%. Баланс довіри-недовіри на період 1-4 березня 2025 року становив +41%", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у всіх регіонах України ситуація досить подібна і баланс довіри-недовіри – позитивний. Довіра Президенту трохи нижча на Сході України, але навіть у цьому регіоні більшість довіряють В. Зеленському – 60% довіряють і 36% не довіряють. В інших регіонах (Захід, Центр, Південь) 66-69% довіряють і 28-30% не довіряють йому.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький прокоментував результати опитування.

"Щонайменше станом на зараз ми спостерігаємо процес єднання суспільства на тлі нових викликів, які постають перед Україною. Зростання довіри Президенту за останній період (у той час, як від початку повномасштабного вторгнення і до грудня 2024 року вона переважно стабільно знижувалася) свідчить, що зараз ми бачимо "згуртування навколо прапора" ("rally around the flag")", - сказав Грушецький.

За його словами, подальша динаміка буде залежати від того, чи атмосфера буде емоційно зарядженою із підвищеними ризиками, чи буде мати місце охолодження і більш конструктивна розмова (із, звісно, підтримкою оборонних зусиль українців).

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Довідка

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) упродовж 14 лютого - 4 березня провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус".

Опитування проведене методом телефонних інтерв’ю у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1029 респондентів.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

Доповнення

6 березня Володимир Зеленський напередодні заявляв, що команди України та США почали працювати над зустріччю. Київ сподівається на перші результати наступного тижня.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф озвучив порядок денний майбутніх переговорів США та України в Саудівській Аравії.