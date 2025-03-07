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После спора с Трампом уровень доверия к Зеленскому вырос до почти 70% - опрос

Киев • УНН

 • 13809 просмотра

Уровень доверия к президенту Зеленскому вырос с 57% до 68% после обострения отношений с США. Наибольшее увеличение произошло после эмоциональной встречи в Белом доме 28 февраля 2025 года.

После спора с Трампом уровень доверия к Зеленскому вырос до почти 70% - опрос

Уровень доверия к Президенту Владимиру Зеленскому вырос среди украинцев после обострения отношений с США и спора с Дональдом Трампом до почти 70%. Об этом говорится в опросе КМИС, который проводился с 14 февраля по 4 марта, передает УНН.

Сообщается, что на первую половину февраля 2025 года, до обострения отношений Украины и США, 57% украинцев доверяли Президенту В. Зеленскому, не доверяли – 37%. Баланс доверия-недоверия составлял +20%.

Далее, в период с 14 февраля по 4 марта 2025 года уровень доверия вырос до 67%, а доля тех, кто не доверяет, снизилась до 29%. Соответственно, баланс доверия-недоверия улучшился до +38%

- говорится в результате опроса.

При этом в период с 14 февраля по 4 марта 2025 года произошло много резонансных событий, в частности – эмоциональная встреча в Белом доме 28 февраля 2025 года. На графике ниже приведены показатели доверия в период до 14-28 февраля 2025 года (до встречи в Белом доме) и в период 1-4 марта (после встречи).

"Как можно видеть, уже в период 14-28 февраля 2025 года доверие стало выше, чем 4-9 февраля 2025 года, а на период 1-4 марта 2025 года доверие к В. Зеленскому возросло до 68%. Недоверие в период 1-4 марта 2025 года составило 27%. Баланс доверия-недоверия на период 1-4 марта 2025 года составил +41%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во всех регионах Украины ситуация довольно схожа и баланс доверия-недоверия – положительный. Доверие Президенту немного ниже на Востоке Украины, но даже в этом регионе большинство доверяют В. Зеленскому – 60% доверяют и 36% не доверяют. В других регионах (Запад, Центр, Юг) 66-69% доверяют и 28-30% не доверяют ему.

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий прокомментировал результаты опроса.

"По крайней мере на данный момент мы наблюдаем процесс единения общества на фоне новых вызовов, которые стоят перед Украиной. Рост доверия Президенту за последний период (в то время как с начала полномасштабного вторжения и до декабря 2024 года оно в основном стабильно снижалось) свидетельствует о том, что сейчас мы видим "сплочение вокруг флага" ("rally around the flag")", - сказал Грушецкий.

По его словам, дальнейшая динамика будет зависеть от того, будет ли атмосфера эмоционально заряженной с повышенными рисками, или будет иметь место охлаждение и более конструктивный разговор (с, конечно, поддержкой оборонительных усилий украинцев).

Трамп заявил о значительном прогрессе с Украиной и россией за последние два дня06.03.25, 22:40 • 23096 просмотров

Справка

Киевский международный институт социологии (КМИС) в период с 14 февраля по 4 марта провел собственное всеукраинское опрос общественного мнения "Омнибус".

Опрос проводился методом телефонных интервью во всех регионах Украины (контролируемая Правительством Украины территория) было опрошено 1029 респондентов.

Опрос проводился среди взрослых (в возрасте 18 лет и старше) граждан Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины, контролируемой Правительством Украины.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,3) не превышала 4,1% для показателей, близких к 50%, 3,5% для показателей, близких к 25%, 2,5% - для показателей, близких к 10%, 1,8% - для показателей, близких к 5%.

Дополнение

6 марта Владимир Зеленский накануне заявлял, что команды Украины и США начали работать над встречей. Киев надеется на первые результаты на следующей неделе.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Виткофф озвучил повестку дня будущих переговоров США и Украины в Саудовской Аравии.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
Киевский международный институт социологии
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
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