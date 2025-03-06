Трамп заявил о значительном прогрессе с Украиной и россией за последние два дня
Киев • УНН
Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в переговорах с Украиной и рф за последние два дня. В то же время администрация Трампа рассматривает возможность отмены правового статуса для 240 тысяч украинских беженцев в США.
Президент США Дональд Трамп заявил, что за последние два дня удалось достичь значительного прогресса с Украиной и россией, передает УНН со ссылкой на Clash Report.
Мы достигли значительного прогресса с россией и Украиной за последние два дня
Кроме того, американский лидер отметил, что вскоре примет решение по временно защищенному статусу украинцев.
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Ранее Reuters сообщал что Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 000 украинцев, которые сбежали от войны россии против Украины, что потенциально приведет к ускоренной депортации, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Трампа и три источника, осведомленных об этом деле.
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