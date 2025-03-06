В Белом доме назвали "фейком" информацию о возможном отмене защиты для около 240 тыс. украинцев
Киев • УНН
Пресс-секретарь Белого дома назвала фейком информацию Reuters о возможной отмене правового статуса для 240 тысяч украинцев. По ее словам, никакого решения по этому вопросу еще не принято.
Пресс-секретарь Белого дома Левитт отреагировала на сообщение Reuters о возможном отмене временного правового статуса для 240 тысяч украинцев, назвав ее "фейком". Она заявила, что на данный момент решение не принято. Об этом она написала в соцсети Х, сообщает УНН.
Это еще более фейковые новости от Reuters, основанные на анонимных источниках, которые не имеют представления о том, о чем говорят. В настоящее время решение не принято
Дополнение
Ранее Reuters сообщал, что Администрация президента США Дональда Трампа планирует лишить временного правового статуса около 240 000 украинцев, которые сбежали от войны рф против Украины, что потенциально приведет к ускоренной депортации, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Трампа и три источника, осведомленных об этом деле.