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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 34553 перегляди

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У Білому домі назвали "фейком" інформацію про можливе скасування захисту для близько 240 тис. українців

Київ • УНН

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Речниця Білого дому назвала фейком інформацію Reuters про можливе скасування правового статусу для 240 тисяч українців. За її словами, жодного рішення щодо цього питання ще не прийнято.

У Білому домі назвали "фейком" інформацію про можливе скасування захисту для близько 240 тис. українців

Речниця Білого дому Левітт відреагувала на повідомлення Reuters про можливе скасування тимчасового правового статусу для 240 тисяч українців, назвавши її "фейком". Вона заявила, що на цей час рішення не ухвалено. Про це вона написала у соц мережі Х, пише УНН.

Це ще більше фейкові новини від Reuters, засновані на анонімних джерелах, які не мають уявлення про що говорять. Наразі рішення не ухвалено

написала Левітт у соцмережі Х.

Доповнення

Раніше Reuters повідомляв що Адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу близько 240 000 українців, які втекли від війни рф проти України, що потенційно призведе до прискореної депортації, з посиланням на високопоставленого чиновника Трампа та три джерела, обізнаних з цією справою

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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