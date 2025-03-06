Трамп заявив про значний прогрес з Україною та рф за останні два дні

Президент США Дональд Трамп заявив, що за останні два дні вдалось досягти значного прогресу з Україною та рф, передає УНН із посиланням на Clash Report.

Ми досягли значного прогресу з росією та Україною за останні два дні - повідомив Трамп.

Крім того, американський лідер зазначив, що невдовзі прийме рішення щодо тимчасового захищеного статусу українців.

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Доповнення

Раніше Reuters повідомляв що Адміністрація президента США Дональда Трампа планує позбавити тимчасового правового статусу близько 240 000 українців, які втекли від війни рф проти України, що потенційно призведе до прискореної депортації, з посиланням на високопоставленого чиновника Трампа та три джерела, обізнаних з цією справою.

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