Україна не очікує див на тлі візиту Зеленського до США для виступу в ООН та зустрічі з Трампом - Reuters
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув до США для участі в Генасамблеї ООН та зустрічі з Дональдом Трампом. Київ не очікує на диво, а готується до нового етапу війни, більше покладаючись на власні сили.
Україна не очікує на диво на тлі візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів для виступу на Генеральній Асамблеї ООН та запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
"Президент України Володимир Зеленський шукатиме більшої підтримки союзників, коли виступить в ООН та зустрінеться з Дональдом Трампом цього тижня, але за лаштунками Київ тихо готується до нового етапу війни, у якому він більше покладається на себе. Надії Києва на отримання жорстких нових санкцій США проти росії згасають, а новий прагматизм в Україні робить візит Зеленського менш напруженим, ніж деякі попередні візити до США, враховуючи уроки, винесені з лютневої сварки в Білому домі", - пише Reuters.
"Надзвичайно важливе місце"
Reuters повідомляє, що Зеленський, імовірно, звернеться до Трампа з проханням про нові санкції США проти росії у вівторок, за день до виступу на Генеральній Асамблеї ООН.
Київ також просуває плани проведення саміту, присвяченого окупованому росією Кримському півострову України, заходу, який, схоже, має на меті запобігти обговоренню будь-якої мирної угоди, що передбачає визнання Криму російською територією, пише видання.
Українські чиновники представляли свою роботу до приїзду Зеленського у понеділок як прагматичну дипломатію, а не як підготовку до вирішальної подорожі.
Нью-Йорк стає майданчиком кожний вересень. Це неймовірно важливе місце. Мені хотілося б, щоб це було доцільніше, але конфлікти такого масштабу ніколи не мають простих рішень. Тому я думаю, що ми не повернемося з Нью-Йорка з легкими рішеннями. І ми продовжимо старанно працювати після Нью-Йорка
Як пише Reuters, хоча підтримка США зменшилася, вона залишається важливою для України, і що союзники Києва мають занепокоєння щодо глибини резервів військовослужбовців.
Високопоставлений європейський дипломат заявив, що обмін розвідувальними даними США та новий механізм закупівлі американської зброї Україною є важливими для того, щоб її сили могли вистояти.
Зеленський заявив, що перша зброя, що постачається в межах цього механізму, включає ракети для систем ППО Patriot та ракетні установки HIMARS, і що Україна наразі забезпечила фінансування на суму понад 2 мільярди доларів на зброю виробництва США.
За словами високопоставленого дипломата, впевненіша позиція України щодо зброї стала очевидною з менш наполегливого тону нещодавніх публічних заяв Зеленського.
Міністр оборони України у 2019-2020 роках Андрій Загороднюк заявив, що європейська стратегія часто зосереджувалася на ідеї забезпечення стримування для запобігання майбутнім конфліктам, але путін не зацікавлений у зупиненні війни росії в Україні, і тому стратегія Києва полягає в тому, щоб перешкодити успіху російських сил.
"Стратегія полягає в нейтралізації росії. Це дозволило б стабілізувати ситуацію та, сподіваємося, розпочати відновлення, принаймні (певною мірою), без згоди росії зупинити війну", - сказав Загороднюк.
Колишній високопоставлений український чиновник, який побажав залишитися анонімним, сумнівався, що Трамп взагалі запроваджуватиме санкції проти росії, і сказав, що Україні було б краще зосередитися на зміцненні своїх збройних сил.
Він зневажливо поставився до тижневих переговорів між Європою, США та Україною щодо гарантій безпеки для захисту України з метою післявоєнного врегулювання.
Порівнявши цей процес із ритуальним танцем, він сказав: "Було б дуже гарно, якби людей не вбивали".
Українці не впевнені в майбутньому
Лише 18% українців вважають, що воєнні дії можуть припинитися цього року, і почуття невпевненості в майбутньому набуло поширення в Україні, заявив Антон Грушецький, керівник Київського міжнародного інституту соціології.
Видання пише, що путін нещодавно здобув кілька дипломатичних перемог, зокрема, отримавши урочисту зустріч на саміті з Трампом на Алясці, і є ознаки того, що Україна перемикає напрямок для нового етапу війни, в якому іноземна підтримка зменшується.
Reuters зазначає, що джерело повідомило, що Україна не лише зіткнулася з невдачами через санкції та скорочення допомоги США, але й "може втратити підтримку деяких інших союзників у Європі".
"Свідченням того, як Київ намагається натиснути на росію, стали удари українських безпілотників далекого радіусу дії по портах і нафтопереробних заводах, що спонукало росію попередити про скорочення видобутку, що насувається, для своїх нафтовидобувних компаній", - пише Reuters.
Доповнення
У понеділок, 22 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка з першою леді та командою. Він візьме участь у Генасамблеї ООН, саміті Коаліції за повернення дітей та Кримській платформі, а також проведе майже два десятки зустрічей.