Україна не очікує див на тлі візиту Зеленського до США для виступу в ООН та зустрічі з Трампом - Reuters

Україна не очікує на диво на тлі візиту Президента Володимира Зеленського до Сполучених Штатів для виступу на Генеральній Асамблеї ООН та запланованої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

"Президент України Володимир Зеленський шукатиме більшої підтримки союзників, коли виступить в ООН та зустрінеться з Дональдом Трампом цього тижня, але за лаштунками Київ тихо готується до нового етапу війни, у якому він більше покладається на себе. Надії Києва на отримання жорстких нових санкцій США проти росії згасають, а новий прагматизм в Україні робить візит Зеленського менш напруженим, ніж деякі попередні візити до США, враховуючи уроки, винесені з лютневої сварки в Білому домі", - пише Reuters.

Reuters повідомляє, що Зеленський, імовірно, звернеться до Трампа з проханням про нові санкції США проти росії у вівторок, за день до виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Київ також просуває плани проведення саміту, присвяченого окупованому росією Кримському півострову України, заходу, який, схоже, має на меті запобігти обговоренню будь-якої мирної угоди, що передбачає визнання Криму російською територією, пише видання.

Українські чиновники представляли свою роботу до приїзду Зеленського у понеділок як прагматичну дипломатію, а не як підготовку до вирішальної подорожі.

Нью-Йорк стає майданчиком кожний вересень. Це неймовірно важливе місце. Мені хотілося б, щоб це було доцільніше, але конфлікти такого масштабу ніколи не мають простих рішень. Тому я думаю, що ми не повернемося з Нью-Йорка з легкими рішеннями. І ми продовжимо старанно працювати після Нью-Йорка - заявив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця Reuters.

Як пише Reuters, хоча підтримка США зменшилася, вона залишається важливою для України, і що союзники Києва мають занепокоєння щодо глибини резервів військовослужбовців.

Високопоставлений європейський дипломат заявив, що обмін розвідувальними даними США та новий механізм закупівлі американської зброї Україною є важливими для того, щоб її сили могли вистояти.

Зеленський заявив, що перша зброя, що постачається в межах цього механізму, включає ракети для систем ППО Patriot та ракетні установки HIMARS, і що Україна наразі забезпечила фінансування на суму понад 2 мільярди доларів на зброю виробництва США.

За словами високопоставленого дипломата, впевненіша позиція України щодо зброї стала очевидною з менш наполегливого тону нещодавніх публічних заяв Зеленського.

Міністр оборони України у 2019-2020 роках Андрій Загороднюк заявив, що європейська стратегія часто зосереджувалася на ідеї забезпечення стримування для запобігання майбутнім конфліктам, але путін не зацікавлений у зупиненні війни росії в Україні, і тому стратегія Києва полягає в тому, щоб перешкодити успіху російських сил.

"Стратегія полягає в нейтралізації росії. Це дозволило б стабілізувати ситуацію та, сподіваємося, розпочати відновлення, принаймні (певною мірою), без згоди росії зупинити війну", - сказав Загороднюк.

Колишній високопоставлений український чиновник, який побажав залишитися анонімним, сумнівався, що Трамп взагалі запроваджуватиме санкції проти росії, і сказав, що Україні було б краще зосередитися на зміцненні своїх збройних сил.

Він зневажливо поставився до тижневих переговорів між Європою, США та Україною щодо гарантій безпеки для захисту України з метою післявоєнного врегулювання.

Порівнявши цей процес із ритуальним танцем, він сказав: "Було б дуже гарно, якби людей не вбивали".

Українці не впевнені в майбутньому

Лише 18% українців вважають, що воєнні дії можуть припинитися цього року, і почуття невпевненості в майбутньому набуло поширення в Україні, заявив Антон Грушецький, керівник Київського міжнародного інституту соціології.

Видання пише, що путін нещодавно здобув кілька дипломатичних перемог, зокрема, отримавши урочисту зустріч на саміті з Трампом на Алясці, і є ознаки того, що Україна перемикає напрямок для нового етапу війни, в якому іноземна підтримка зменшується.

Reuters зазначає, що джерело повідомило, що Україна не лише зіткнулася з невдачами через санкції та скорочення допомоги США, але й "може втратити підтримку деяких інших союзників у Європі".

"Свідченням того, як Київ намагається натиснути на росію, стали удари українських безпілотників далекого радіусу дії по портах і нафтопереробних заводах, що спонукало росію попередити про скорочення видобутку, що насувається, для своїх нафтовидобувних компаній", - пише Reuters.

У понеділок, 22 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка з першою леді та командою. Він візьме участь у Генасамблеї ООН, саміті Коаліції за повернення дітей та Кримській платформі, а також проведе майже два десятки зустрічей.