05:00 • 11268 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 11939 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 17075 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 32662 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 36362 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 38242 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 56642 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 66615 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 62217 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 30033 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Украина не ждет чудес на фоне визита Зеленского в США для выступления в ООН и встречи с Трампом - Reuters

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для участия в Генассамблее ООН и встречи с Дональдом Трампом. Киев не ждет чуда, а готовится к новому этапу войны, больше полагаясь на собственные силы.

Украина не ждет чудес на фоне визита Зеленского в США для выступления в ООН и встречи с Трампом - Reuters

Украина не ожидает чуда на фоне визита Президента Владимира Зеленского в Соединенные Штаты для выступления на Генеральной Ассамблее ООН и запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

"Президент Украины Владимир Зеленский будет искать большей поддержки союзников, когда выступит в ООН и встретится с Дональдом Трампом на этой неделе, но за кулисами Киев тихо готовится к новому этапу войны, в котором он больше полагается на себя. Надежды Киева на получение жестких новых санкций США против России угасают, а новый прагматизм в Украине делает визит Зеленского менее напряженным, чем некоторые предыдущие визиты в США, учитывая уроки, извлеченные из февральской ссоры в Белом доме", - пишет Reuters.

"Чрезвычайно важное место"

Reuters сообщает, что Зеленский, вероятно, обратится к Трампу с просьбой о новых санкциях США против России во вторник, за день до выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Киев также продвигает планы проведения саммита, посвященного оккупированному Россией Крымскому полуострову Украины, мероприятия, которое, похоже, имеет целью предотвратить обсуждение любого мирного соглашения, предусматривающего признание Крыма российской территорией, пишет издание.

Украинские чиновники представляли свою работу до приезда Зеленского в понедельник как прагматичную дипломатию, а не как подготовку к решающей поездке.

Нью-Йорк становится площадкой каждый сентябрь. Это невероятно важное место. Мне хотелось бы, чтобы это было целесообразнее, но конфликты такого масштаба никогда не имеют простых решений. Поэтому я думаю, что мы не вернемся из Нью-Йорка с легкими решениями. И мы продолжим усердно работать после Нью-Йорка

- заявил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица Reuters.

Как пишет Reuters, хотя поддержка США уменьшилась, она остается важной для Украины, и что союзники Киева обеспокоены глубиной резервов военнослужащих.

Высокопоставленный европейский дипломат заявил, что обмен разведывательными данными США и новый механизм закупки американского оружия Украиной важны для того, чтобы ее силы могли выстоять.

Зеленский заявил, что первое оружие, поставляемое в рамках этого механизма, включает ракеты для систем ПВО Patriot и ракетные установки HIMARS, и что Украина на данный момент обеспечила финансирование на сумму более 2 миллиардов долларов на оружие производства США.

Ракеты для Patriot и HIMARS: Зеленский ответил, что войдет в пакет помощи в рамках программы PURL17.09.25, 18:23 • 4057 просмотров

По словам высокопоставленного дипломата, более уверенная позиция Украины в отношении оружия стала очевидной из менее настойчивого тона недавних публичных заявлений Зеленского.

Министр обороны Украины в 2019-2020 годах Андрей Загороднюк заявил, что европейская стратегия часто сосредоточивалась на идее обеспечения сдерживания для предотвращения будущих конфликтов, но Путин не заинтересован в остановке войны России в Украине, и поэтому стратегия Киева заключается в том, чтобы помешать успеху российских сил.

"Стратегия заключается в нейтрализации России. Это позволило бы стабилизировать ситуацию и, надеюсь, начать восстановление, по крайней мере (в некоторой степени), без согласия России остановить войну", - сказал Загороднюк.

Бывший высокопоставленный украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, сомневался, что Трамп вообще будет вводить санкции против России, и сказал, что Украине было бы лучше сосредоточиться на укреплении своих вооруженных сил.

Он пренебрежительно отнесся к недельным переговорам между Европой, США и Украиной относительно гарантий безопасности для защиты Украины с целью послевоенного урегулирования.

Сравнив этот процесс с ритуальным танцем, он сказал: "Было бы очень хорошо, если бы людей не убивали".

На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23.09.25, 08:00 • 11270 просмотров

Украинцы не уверены в будущем

Лишь 18% украинцев считают, что военные действия могут прекратиться в этом году, и чувство неуверенности в будущем распространилось в Украине, заявил Антон Грушецкий, руководитель Киевского международного института социологии.

Издание пишет, что Путин недавно одержал несколько дипломатических побед, в частности, получив торжественную встречу на саммите с Трампом на Аляске, и есть признаки того, что Украина переключает направление для нового этапа войны, в котором иностранная поддержка уменьшается.

Reuters отмечает, что источник сообщил, что Украина не только столкнулась с неудачами из-за санкций и сокращения помощи США, но и "может потерять поддержку некоторых других союзников в Европе".

"Свидетельством того, как Киев пытается надавить на Россию, стали удары украинских беспилотников дальнего радиуса действия по портам и нефтеперерабатывающим заводам, что побудило Россию предупредить о надвигающемся сокращении добычи для своих нефтедобывающих компаний", - пишет Reuters.

Президент Украины встретился со спецпредставителем Трампа: обсудили ситуацию на фронте, закупку американского оружия23.09.25, 05:04 • 2332 просмотра

Дополнение

В понедельник, 22 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк с первой леди и командой. Он примет участие в Генассамблее ООН, саммите Коалиции за возвращение детей и Крымской платформе, а также проведет почти два десятка встреч.   

Анна Мурашко

