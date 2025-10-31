Більшість українців вірять у згуртованість нації та оптимістично дивляться на майбутнє країни - опитування
Київ • УНН
Понад 60% українців вважають, що рухаються до згуртованості нації і долають суперечності, а 56% оптимістично оцінюють майбутнє своєї країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціологію (КМІС).
Деталі
Опитування проводилось в період з 19 вересня по 5 жовтня поточного року. Було опитано 1008 респондентів з числа громадян України віком 18 років і старше у всіх підконтрольних уряду України регіонах.
Понад дві третини опитаних (63%) переконані, що українці долають внутрішні суперечності. Водночас 30% вважають, що суспільство розділюється.
У регіональному вимірі дана тенденція є позитивною по всій Україні, однак у західних областях України рівень оптимізму є дещо нижчим.
Наймолодші за віком респонденти (18-29 років) залишаються більш песимістичними щодо майбутнього України. 49% з опитаних вважають, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною, тоді як серед українців більш старшого віку цей показник сягає 60%.
