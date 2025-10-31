Большинство украинцев верят в сплоченность нации и оптимистично смотрят на будущее страны - опрос

$42.080.01
48.980.00
ukenru
Эксклюзив
10:56 • 6460 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
10:52 • 2190 просмотра
"Историческое событие": Кравченко сообщил о первом случае передачи российского военного иностранному государству для судаVideo
Эксклюзив
09:39 • 13136 просмотра
Нападавшим на ТЦК в Одессе возле 7 км грозит от 5 до 15 лет: дело расследует СБУ
08:46 • 20356 просмотра
Труханову будут избирать меру пресечения сегодня в Печерском суде в 14:00
07:56 • 11825 просмотра
За взрыв на почте в Киеве задержали 40-летнего мужчину: он делал "сувениры из боеприпасов"
07:53 • 22683 просмотра
россия атаковала Украину ракетой, побудившей Трампа выйти из ядерного договора - Reuters
07:20 • 21403 просмотра
В Украину идет теплая погода с дождями в некоторых регионах: синоптик озвучила прогноз на 1 и 2 ноября
06:45 • 24146 просмотра
МАГАТЭ после атаки рф на Украину зафиксировало повреждение критических для ядерной безопасности подстанций
05:58 • 20968 просмотра
Российские атаки ночью повредили железнодорожную инфраструктуру в Сумской и Харьковской областях: есть изменения в графике – Укрзализныця
30 октября, 16:50 • 43684 просмотра
Ограничения будут действовать круглосуточно во всех регионах: как надолго завтра в Украине будут выключать свет
Меню
Пассажиров самолета JetBlue доставили в больницу после экстренной посадки во Флориде31 октября, 01:26 • 21345 просмотра
Командиры РФ казнят солдат, отказывающихся воевать в Украине – расследование "Вёрстки"31 октября, 02:35 • 32677 просмотра
Под Владимиром в РФ атакован дронами один из крупнейших энергоузлов региона – OSINT-анализ ASTRA31 октября, 02:45 • 20875 просмотра
Боев за сутки стало почти на четверть меньше: Генштаб обновил карту боевых действийPhoto06:24 • 28275 просмотра
Графики отключений света действуют круглосуточно, рф снова атаковала энергетику08:39 • 22963 просмотра
Ректор-беглец продолжает работать в Государственном биотехнологическом университете: в МОН игнорируют приговор суда в отношении нардепа Андрея Одарченко
Эксклюзив
10:56 • 6460 просмотра
Мультфильмы с жутким шармом: что посмотреть на ХэллоуинPhoto10:39 • 6908 просмотра
Что сажать в ноябре: как подготовить огород к зиме и заложить будущий урожайPhoto09:35 • 14280 просмотра
"Аптечная пустыня": о социально-экономических последствиях уменьшения количества аптек в Украине 30 октября, 11:42 • 62613 просмотра
Льготное налогообложение электромобилей: вырастет ли цена в случае отмены льгот и что будет с рынком
Эксклюзив
30 октября, 11:00 • 80858 просмотра
Показан официальный трейлер финального сезона «Очень странных дел»Video11:19 • 156 просмотра
Король Британии лишил принца Эндрю титула: теперь он — Эндрю Маунтбеттен Виндзор30 октября, 19:41 • 23900 просмотра
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 56399 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 61014 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 83340 просмотра
Большинство украинцев верят в сплоченность нации и оптимистично смотрят на будущее страны - опрос

Киев • УНН

 • 556 просмотра

Более 60% украинцев считают, что движутся к сплоченности нации, а 56% оптимистично оценивают будущее своей страны.

Большинство украинцев верят в сплоченность нации и оптимистично смотрят на будущее страны - опрос

Более 60% украинцев считают, что движутся к сплоченности нации и преодолевают противоречия, а 56% оптимистично оценивают будущее своей страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Подробности

Опрос проводился в период с 19 сентября по 5 октября текущего года. Было опрошено 1008 респондентов из числа граждан Украины в возрасте 18 лет и старше во всех подконтрольных правительству Украины регионах.

Более двух третей опрошенных (63%) убеждены, что украинцы преодолевают внутренние противоречия. В то же время 30% считают, что общество разделяется.

В региональном измерении данная тенденция является положительной по всей Украине, однако в западных областях Украины уровень оптимизма несколько ниже.

Самые молодые по возрасту респонденты (18-29 лет) остаются более пессимистичными относительно будущего Украины. 49% из опрошенных считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной, тогда как среди украинцев более старшего возраста этот показатель достигает 60%.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что более 90% граждан Украины негативно относятся к российской федерации и ее гражданам. 82% опрошенных КМИС считают, что россиян не следует впускать в Украину.

Евгений Устименко

