Большинство украинцев верят в сплоченность нации и оптимистично смотрят на будущее страны - опрос

Более 60% украинцев считают, что движутся к сплоченности нации и преодолевают противоречия, а 56% оптимистично оценивают будущее своей страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Подробности

Опрос проводился в период с 19 сентября по 5 октября текущего года. Было опрошено 1008 респондентов из числа граждан Украины в возрасте 18 лет и старше во всех подконтрольных правительству Украины регионах.

Более двух третей опрошенных (63%) убеждены, что украинцы преодолевают внутренние противоречия. В то же время 30% считают, что общество разделяется.

В региональном измерении данная тенденция является положительной по всей Украине, однако в западных областях Украины уровень оптимизма несколько ниже.

Самые молодые по возрасту респонденты (18-29 лет) остаются более пессимистичными относительно будущего Украины. 49% из опрошенных считают, что через 10 лет Украина будет процветающей страной, тогда как среди украинцев более старшего возраста этот показатель достигает 60%.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что более 90% граждан Украины негативно относятся к российской федерации и ее гражданам. 82% опрошенных КМИС считают, что россиян не следует впускать в Украину.