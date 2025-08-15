$41.450.06
04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
03:55 • 59784 перегляди
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
03:09 • 29569 перегляди
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 131824 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 159326 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 83310 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 83156 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 78941 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 182613 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 96622 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
Facebook

Лише 42% українців знають про нову прем'єрку Свириденко - опитування

Київ • УНН

 • 526 перегляди

Лише 42% українців знають Юлію Свириденко без уточнення посади, з них 11% довіряють. При зазначенні її прем'єрства, впізнаваність зростає до 76%, а довіра до 31%.

Лише 42% українців знають про нову прем'єрку Свириденко - опитування

Лише 42% українців заявили, що знають Прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко і можуть оцінити її діяльність без уточнення посади: серед них 11% довіряють їй, свідчать дані опитування КМІС, пише УНН.

Деталі

17 липня 2025 року Верховна Рада призначила Юлію Свириденко прем’єр-міністеркою України. Соціологи перевірили, як знання про цю посаду впливає на ставлення громадян.

Коли в запитанні не уточнювали, що Свириденко є керівницею уряду, лише 42% опитаних сказали, що знають її і можуть оцінити. Серед них більше тих, хто не довіряє (19%), ніж тих, хто довіряє (11%), ще 13% мали невизначене ставлення.

Якщо ж зазначити, що вона – прем’єр-міністерка, вже 76% респондентів відповідають, що знають її. У цьому випадку частка довіри зростає до 31%, а недовіри – 26%.

Серед тих, хто знає Свириденко, без уточнення посади довіра й недовіра розподіляються як 25% до 45% (30% невизначених). З уточненням про посаду – 41% до 34% відповідно (25% невизначених).

Регіональний зріз показав: якщо згадувати про прем’єрство, найвища довіра зафіксована на Заході та Сході, а в Центрі та на Півдні – майже паритет між довірою і недовірою.

Очікування від нового уряду такі: 45% вважають, що нічого не зміниться, 33% не мають чіткої думки, 18% чекають покращення, а 4% прогнозують погіршення.

Довідково

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у період з 23 липня по 4 серпня 2025 року в межах всеукраїнського "Омнібусу". Дослідження здійснювали методом телефонних інтерв’ю (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних номерів з подальшим статистичним зважуванням.

Опитування охопило 1022 респонденти у всіх регіонах України, підконтрольних Уряду України. До вибірки входили громадяни віком від 18 років, які проживали на підконтрольній території; не включалися мешканці тимчасово окупованих територій (крім внутрішньо переміщених осіб, які переїхали), а також громадяни, що виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формальна статистична похибка для всієї вибірки не перевищує 4,1% (з імовірністю 0,95 і дизайн-ефектом 1,3). Через експериментальний формат – половина респондентів отримувала одне формулювання запитання, інша половина – інше – підвибірки становили 509 і 513 осіб, для яких похибка не перевищує 5,8%. В умовах війни до формальної похибки додаються можливі систематичні відхилення, пов’язані зі специфікою збору даних.

Степан Гафтко

СуспільствоПолітика
Юлія Свириденко
Київський міжнародний інститут соціології
Верховна Рада України
Україна