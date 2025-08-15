$41.450.06
Только 42% украинцев знают о новом премьере Свириденко - опрос

Киев • УНН

 • 3172 просмотра

Только 42% украинцев знают Юлию Свириденко без уточнения должности, из них 11% доверяют. При указании ее премьерства узнаваемость возрастает до 76%, а доверие до 31%.

Только 42% украинцев знают о новом премьере Свириденко - опрос

Лишь 42% украинцев заявили, что знают Премьер-министра Украины Юлию Свириденко и могут оценить ее деятельность без уточнения должности: среди них 11% доверяют ей, свидетельствуют данные опроса КМИС, пишет УНН.

Детали

17 июля 2025 года Верховная Рада назначила Юлию Свириденко премьер-министром Украины. Социологи проверили, как знание об этой должности влияет на отношение граждан.

Когда в вопросе не уточняли, что Свириденко является руководителем правительства, лишь 42% опрошенных сказали, что знают ее и могут оценить. Среди них больше тех, кто не доверяет (19%), чем тех, кто доверяет (11%), еще 13% имели неопределенное отношение.

Если же отметить, что она – премьер-министр, уже 76% респондентов отвечают, что знают ее. В этом случае доля доверия возрастает до 31%, а недоверия – 26%.

Среди тех, кто знает Свириденко, без уточнения должности доверие и недоверие распределяются как 25% к 45% (30% неопределенных). С уточнением о должности – 41% к 34% соответственно (25% неопределенных).

Региональный срез показал: если упоминать о премьерстве, наивысшее доверие зафиксировано на Западе и Востоке, а в Центре и на Юге – почти паритет между доверием и недоверием.

Ожидания от нового правительства таковы: 45% считают, что ничего не изменится, 33% не имеют четкого мнения, 18% ждут улучшения, а 4% прогнозируют ухудшение.

Справка

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии (КМИС) в период с 23 июля по 4 августа 2025 года в рамках всеукраинского "Омнибуса". Исследование осуществлялось методом телефонных интервью (CATI) на основе случайной выборки мобильных номеров с последующим статистическим взвешиванием.

Опрос охватил 1022 респондента во всех регионах Украины, подконтрольных Правительству Украины. В выборку входили граждане в возрасте от 18 лет, проживавшие на подконтрольной территории; не включались жители временно оккупированных территорий (кроме внутренне перемещенных лиц, которые переехали), а также граждане, выехавшие за границу после 24 февраля 2022 года.

Формальная статистическая погрешность для всей выборки не превышает 4,1% (с вероятностью 0,95 и дизайн-эффектом 1,3). Из-за экспериментального формата – половина респондентов получала одну формулировку вопроса, другая половина – другую – подвыборки составляли 509 и 513 человек, для которых погрешность не превышает 5,8%. В условиях войны к формальной погрешности добавляются возможные систематические отклонения, связанные со спецификой сбора данных.

Степан Гафтко

Обществополитика
Юлия Свириденко
Киевский международный институт социологии
Верховная Рада
Украина