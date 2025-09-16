76% українців вірять у перемогу за умови підтримки Заходу - опитування

Абсолютна більшість громадян України впевнені, що країна здатна перемогти у війні, якщо отримає достатньо зброї, фінансової допомоги та санкційної підтримки від Заходу. За даними опитування, 76% поділяють цю думку, тоді як лише 15% вважають перемогу неможливою навіть за таких умов, пише УНН із посиланням на дані Центру Разумкова.

Деталі

За результатами опитування, "76% вірять у можливість перемоги у війні, якщо Україна буде належним чином підтримана санкційною політикою й отримає достатньо зброї та грошей".

15% українців вважають, що навіть за таких умов Україна не здатна перемогти. Решта 9% не змогли визначитися із відповіддю.

Також у КМІС додають, що у грудні 2023 року та вересні 2024 року проводилось опитування в дещо іншому формулюванні. Зокрема ішлося не про "перемогу", а про "досягнення успіху".

Так, у вересні 2024 року 81% вважали, що Україна здатна досягнути успіху і 14% вважали, що це неможливо навіть за належної підтримки Заходу. У порівнянні із сьогоднішнім показником, різниця у відповідях не суттєва.

Тобто можна обґрунтовано припускати, що за останній рік не відбулося істотного зниження віри у можливість перемоги й при цьому для переконливої більшості перемога є можливою – за належної підтримки Заходу (від якого не очікується надсилання військ, а очікуються хоча б ефективні санкції та достатнє забезпечення зброєю) - додають аналітики.

Сприйняття умовних мирних планів Європи-України та росії

Останнє опитування КМІС також показало, як українці ставляться до можливих сценаріїв миру - від Європи й України та від росії. Дослідники підготували скорочені версії двох планів і зачитували їх респондентам без уточнення авторства, щоб дізнатися, наскільки ті готові їх прийняти.

План Європи та України передбачав гарантії безпеки від Заходу, стабільні поставки зброї й фінансів, захист неба від атак, рух до ЄС і збереження санкцій проти росії до реального миру. При цьому нинішня лінія фронту мала б бути заморожена, але без міжнародного визнання окупованих територій за рф.

План росії включав повне зняття санкцій, офіційний статус російської мови, скорочення української армії, відмову від НАТО та західної зброї. Він також вимагав би виведення ЗСУ з частини Донеччини, офіційного визнання Криму та "ЛДНР" за росією й закріплення її контролю над частинами Херсонської та Запорізької областей.

Результати виявилися однозначними:

75% українців категорично відкинули російський план, лише 17% висловили готовність його прийняти;

74% готові схвалити варіант Європи та України, хоча й без великого ентузіазму. Проти – 15%.

Щодо сприйняття результатів:

65% вважають план росії провалом для України, лише 7% - успіхом, а 19% назвали його компромісом "50 на 50";

план Європи й України 30% сприйняли як успіх, 44% - як компроміс, і лише 18% - як поразку.

Більшість українців хочуть будувати майбутнє в Україні та вірять у перемогу - опитування