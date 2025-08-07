Більшість українців відкидають "мирний план" рф, що є капітуляцією - дані опитування
Київ • УНН
Опитування КМІС показало, що 76% українців категорично проти російського "мирного плану", який включає відмову від НАТО та визнання окупації. Лише 17% готові погодитися на умови кремля.
Абсолютна більшість українців виступає категорично проти так званого "мирного плану" російської федерації, який, по суті, означає капітуляцію України. Про це йдеться у опитуванні Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.
Деталі
Опитування проводилось в період з 23 липня по 4 серпня 2025 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів). Було опитано 1022 респонденти на підконтрольній Україні території.
Соціологи змоделювали "плани" завершення війни – від рф, США і Європи разом з Україною. Водночас респондентам не озвучували джерело "планів" з метою уникнути упередженого ставлення під час відповідей.
Результати опитування виглядають наступним чином:
- 76% українців категорично проти російського "плану" завершення
війни. Це передбачає відмову України від вступу до НАТО, офіційне визнання російського контролю над територіями Криму, Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, скорочення чисельності Збройних сил України і скасування з боку США і ЄС санкцій проти росії. У травні 2025 року таких було більше – 82%. Натомість 17% відповіли, що могли б погодитися на умови кремля;
- 39% опитаних готові погодитися на мирні ініціативи
США. Вони передбачають зберігання російського контролю над окупованими територіями, офіційне визнання Криму російським з боку США, гарантії безпеки для України з боку ЄС і скасування з боку США і ЄС санкцій проти росії. Водночас 49% респондентів виступають проти (у травні таких було 62%);
- 54% опитаних готові погодитися на мирний план Європи і України. Йдеться про те, що Україна отримує гарантії безпеки від ЄС і США,
росія зберігає контроль над окупованими територіями, але ніхто в світі цього не визнає, санкції будуть пом’якшені після встановлення сталого миру, а Україна рухатиметься в ЄС. Цей план 30% вважають неприйнятним.
