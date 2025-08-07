Большинство украинцев отвергают "мирный план" рф, являющийся капитуляцией – данные опроса
Киев • УНН
Опрос КМИС показал, что 76% украинцев категорически против российского "мирного плана", который включает отказ от НАТО и признание оккупации. Лишь 17% готовы согласиться на условия кремля.
Абсолютное большинство украинцев категорически против так называемого "мирного плана" российской федерации, который, по сути, означает капитуляцию Украины. Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии, передает УНН.
Детали
Опрос проводился в период с 23 июля по 4 августа 2025 года методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров). Было опрошено 1022 респондента на подконтрольной Украине территории.
Социологи смоделировали "планы" завершения войны – от рф, США и Европы вместе с Украиной. В то же время респондентам не озвучивали источник "планов" с целью избежать предвзятого отношения во время ответов.
Результаты опроса выглядят следующим образом:
- 76% украинцев категорически против российского "плана" завершения войны. Это предусматривает отказ Украины от вступления в НАТО, официальное признание российского контроля над территориями Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, сокращение численности Вооруженных сил Украины и отмену со стороны США и ЕС санкций против россии. В мае 2025 года таких было больше – 82%. Зато 17% ответили, что могли бы согласиться на условия Кремля;
- 39% опрошенных готовы согласиться на мирные инициативы США. Они предусматривают сохранение российского контроля над оккупированными территориями, официальное признание Крыма российским со стороны США, гарантии безопасности для Украины со стороны ЕС и отмену со стороны США и ЕС санкций против россии. В то же время 49% респондентов выступают против (в мае таких было 62%);
- 54% опрошенных готовы согласиться на мирный план Европы и Украины. Речь идет о том, что Украина получает гарантии безопасности от ЕС и США, россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, но никто в мире этого не признает, санкции будут смягчены после установления устойчивого мира, а Украина будет двигаться в ЕС. Этот план 30% считают неприемлемым.
В Украине будет расти дефицит финансирования из-за обострения войны и остановки реформ - Reuters31.07.2025, 13:36 • 3785 просмотров