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В Украине будет расти дефицит финансирования из-за обострения войны и остановки реформ - Reuters

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Украина столкнется со значительным увеличением дефицита финансирования в следующем году из-за интенсивных атак России и невыполнения требований иностранных кредиторов по реформам. Стране потребуется от 39 до 58 миллиардов долларов внешнего финансирования только на следующий год.

В Украине будет расти дефицит финансирования из-за обострения войны и остановки реформ - Reuters

Разрыв в финансировании Украины значительно увеличится в следующем году, если Россия продолжит свои интенсивные атаки по всей стране, а правительство не отреагирует на требования иностранных кредиторов о реформах, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

 Детали

Правительство тратит большую часть государственных доходов на армию и финансирует социальные и гуманитарные расходы за счет иностранной помощи, которая, по государственным данным, составила 139 миллиардов долларов с момента начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года.

Глава Центрального банка Андрей Пышный заявил, что только около трети из 65 миллиардов долларов, необходимых как для 2026, так и для 2027 годов, было обещано, а по остальным ведутся переговоры.

Опрос восьми экономистов, проведенный Центром экономических исследований, киевским аналитическим центром, показал, что Украине потребуется от 39 миллиардов долларов – сумма этого года – до около 58 миллиардов долларов внешнего финансирования только на следующий год. Эта задача является срочной.

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Ключевым вызовом для правительства сейчас является поиск 10-15 миллиардов долларов в дополнение к объему помощи, который партнеры уже пообещали на 2026 год

– говорится в исследовательской записке ICU, киевского инвестиционного дома. 

Эти переговоры могут стать сложнее после того, как Украина не достигла ключевых целей, согласованных с кредиторами, – включая назначение судей и других ключевых должностных лиц, – а президент усилил контроль над двумя основными ведомствами, которые расследуют коррупцию.

Этот шаг президента Владимира Зеленского вызвал крупнейшие уличные протесты в Украине военного времени и вызвал резкую критику со стороны европейских союзников Киева, которые четко дали понять, что решительные антикоррупционные меры являются ключевыми для стремлений страны к ЕС.

Зеленский отказался от своих предыдущих намерений и подал в парламент новый законопроект, пообещав восстановить независимость институтов, созданных для искоренения коррупции, даже на самом высоком уровне.

Голосование по законопроекту запланировано на четверг, вечером. Но, говорят эксперты, определенный ущерб уже нанесен.

Хотя Европа вряд ли отойдет от Украины, будущая финансовая и военная поддержка, вероятно, будет под гораздо более тщательным вниманием, что приведет к задержкам, которые Украина вряд ли может себе позволить

 – сказала Евгения Слепцова, старший экономист Oxford Economics.

Это одно из них, и это даже не является их мандатом, хотя они связывают это с инфляцией.

Чтобы разблокировать следующие транши многолетних программ кредитования от Европейского Союза и Международного валютного фонда, Украине нужно сделать различные шаги реформ, которые включают найм большего количества судей в высший антикоррупционный суд, реформирование агентства, ответственного за управление национализированными активами, и назначение руководителя бюро экономической безопасности.

В первом квартале этого года Украина не выполнила несколько целевых показателей финансирования в рамках четырехлетней программы помощи Украине на 50 миллиардов евро, одобренной ЕС в прошлом году, сообщили два чиновника, осведомленные с этим вопросом.

В июне Украина запросила 3 миллиарда евро вместо 4,5 миллиарда евро, которые она должна была получить за второй квартал, сказали они. 

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Министерство экономики, координатор этого фонда, заявило, что Украина выполняет все свои обязательства, несмотря на вызовы военного времени, и ожидает транш в размере около 3 миллиардов евро в августе.

Министерство заявило, что надеется получить транш в размере 1,45 миллиарда евро позже. По словам чиновников, Украина также имеет программу поддержки с МВФ на сумму 15,5 миллиарда долларов и планирует переговоры по новой программе кредитования.

Чиновники говорят, что правительство работает над внедрением всех необходимых шагов реформ, но некоторые более сложные задачи требуют больше времени. В прошлом году экономика выросла на 2,9%, но на этот год центральный банк снизил свой прогноз до 2,1%, поскольку надежды на быстрое завершение войны, как предполагал президент США Дональд Трамп, угасли.

Хотя многие из нас ранее предполагали, что 2026 год будет легче, теперь мы ожидаем, что война продолжится и в следующем году

– сказала Александра Бетлий, исследователь Института экономических исследований Украины.

Она назвала горнодобывающую промышленность и сельское хозяйство среди экономических слабых мест. По мере продвижения российских войск в восточной Донецкой области, Украина теряет ключевые активы, в частности единственную в стране шахту по коксующемуся углю вблизи осажденного города Покровск.

российские удары также нанесли ущерб добыче газа в Украине

- добавила Бетлий.

Дополнение

Министерство экономики Украины заявляет о выполнении обязательств перед ЕС, ожидая 12,5 млрд евро поддержки за 2025 год. Это происходит на фоне сокращения следующего транша помощи из-за задержки реформ, хотя Украина утверждает, что 13 из 16 необходимых реформ выполнены. 

Павел Зинченко

Экономикаполитика
Международный валютный фонд
Покровск
Донецкая область
Reuters
Дональд Трамп
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина