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В Україні зростатиме дефіцит фінансування через загострення війни та зупинку реформ - Reuters

Київ • УНН

 • 244 перегляди

Україна зіткнеться зі значним збільшенням дефіциту фінансування наступного року через інтенсивні атаки росії та невиконання вимог іноземних кредиторів щодо реформ. Країні потрібно від 39 до 58 мільярдів доларів зовнішнього фінансування лише на наступний рік.

В Україні зростатиме дефіцит фінансування через загострення війни та зупинку реформ - Reuters

Розрив фінансування України значно збільшиться наступного року, якщо росія продовжить свої інтенсивні атаки по всій країні, а уряд не відреагує на вимоги іноземних кредиторів щодо реформ, пише УНН з посиланням на Reuters.

 Деталі

Уряд витрачає більшу частину державних доходів на армію та фінансує соціальні та гуманітарні витрати за рахунок іноземної допомоги, яка, за державними даними, склала 139 мільярдів доларів з моменту початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року.

Голова Центрального банку Андрій Пишний заявив, що лише близько третини з 65 мільярдів доларів, необхідних як для 2026, так і для 2027 років, було обіцяно, а щодо решти йдуть переговори.

Опитування восьми економістів, проведене Центром економічних досліджень, київським аналітичним центром, показало, що Україні знадобиться від 39 мільярдів доларів – сума цього року – до близько 58 мільярдів доларів зовнішнього фінансування лише на наступний рік. Це завдання є терміновим.

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Ключовим викликом для уряду зараз є пошук 10-15 мільярдів доларів на додаток до обсягу допомоги, який партнери вже пообіцяли на 2026 рік

– йдеться у дослідницькій записці ICU, київського інвестиційного дому. 

Ці переговори можуть стати складнішими після того, як Україна не досягла ключових цілей, узгоджених з кредиторами, – включаючи призначення суддів та інших ключових посадовців, – а президент посилив контроль над двома основними відомствами, які розслідують корупцію.

Цей крок президента Володимира Зеленського спричинив найбільші вуличні протести в Україні воєнного часу та викликав різку критику з боку європейських союзників Києва, які чітко дали зрозуміти, що рішучі антикорупційні заходи є ключовими для прагнень країни до ЄС.

Зеленський відмовився від своїх попередніх намірів і подав до парламенту новий законопроект, пообіцявши відновити незалежність інституцій, створених для викорінення корупції, навіть на найвищому рівні.

Голосування за законопроектом заплановано на четвер, ввечері. Але, кажуть експерти, певна шкода вже завдана.

Хоча Європа навряд чи відійде від України, майбутня фінансова та військова підтримка, ймовірно, буде під набагато ретельнішою увагою, що призведе до затримок, які Україна навряд чи може собі дозволити

 – сказала Євгенія Слєпцова, старший економіст Oxford Economics.

Це одне з них, і це навіть не є їхнім мандатом, хоча вони пов’язують це з інфляцією.

Щоб розблокувати наступні транші багаторічних програм кредитування від Європейського Союзу та Міжнародного валютного фонду, Україні потрібно зробити різні кроки реформ, які включають наймання більшої кількості суддів до найвищого антикорупційного суду, реформування агентства, відповідального за управління націоналізованими активами, та призначення керівника бюро економічної безпеки.

У першому кварталі цього року Україна не виконала кілька цільових показників фінансування в рамках чотирирічної програми допомоги Україні на 50 мільярдів євро, схваленої ЄС минулого року, повідомили два чиновники, обізнані з цим питанням.

У червні Україна запросила 3 мільярди євро замість 4,5 мільярда євро, які вона мала отримати за другий квартал, сказали вони. 

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Міністерство економіки, координатор цього фонду, заявило, що Україна виконує всі свої зобов'язання, незважаючи на виклики воєнного часу, і очікує транш у розмірі близько 3 мільярдів євро у серпні.

Міністерство заявило, що сподівається отримати транш у розмірі 1,45 мільярда євро пізніше. За словами чиновників, Україна також має програму підтримки з МВФ на суму 15,5 мільярда доларів і планує переговори щодо нової програми кредитування.

Посадовці кажуть, що уряд працює над впровадженням усіх необхідних кроків реформ, але деякі складніші завдання потребують більше часу. Минулого року економіка зросла на 2,9%, але на цей рік центральний банк знизив свій прогноз до 2,1%, оскільки надії на швидке завершення війни, як передбачав президент США Дональд Трамп, згасли.

Хоча багато хто з нас раніше припускав, що 2026 рік буде легшим, тепер ми очікуємо, що війна продовжиться і наступного року

– сказала Олександра Бетлій, дослідниця Інституту економічних досліджень України.

Вона назвала гірничодобувну промисловість та сільське господарство серед економічних слабких місць. У міру просування російських військ у східній Донецькій області, Україна втрачає ключові активи, зокрема єдину в країні шахту з коксівного вугілля поблизу обложеного міста Покровськ.

російські удари також завдали шкоди видобутку газу в Україні

- додала Бетлій.

Доповнення

Міністерство економіки України заявляє про виконання зобов'язань перед ЄС, очікуючи 12,5 млрд євро підтримки за 2025 рік. Це відбувається на тлі скорочення наступного траншу допомоги через затримку реформ, хоча Україна стверджує, що 13 з 16 необхідних реформ виконано. 

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Міжнародний валютний фонд
Покровськ
Донецька область
Reuters
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Україна