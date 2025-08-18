Трамп тиснутиме на Зеленського щодо передачі українських територій - ВВС

Президент США Дональд Трамп буде тиснути на главу Української держави Володимира Зеленського, щоб той погодився віддати ті території Донецької та Луганської області, які країні-агресору не вдалося окупувати й вони наразі контролюються Києвом. Про це йдеться у матеріалі ВВС, повідомляє УНН.

Деталі

Видання вказує, що майже вся Луганська область вже перебуває під контролем рф, при цьому Україна контролює близько 30% територій Донецької області, включно з кількома ключовими містами та укріпленнями, які вдалося відстояти "ціною десятків тисяч життів українців".

Обидва регіони, відомі як Донбас, багаті на корисні копалини та промисловість. Здавати їх росії зараз було б трагедією. Це українська територія. І люди цих регіонів, зокрема шахтарі, відіграли величезну роль у зміцненні української ідентичності - цитує ЗМІ українського історика Ярослава Грицака.

Автори наводять дані соцопитування КМІС, згідно з якими близько 75% українців виступають проти будь-якої офіційної передачі земель росії.

Але Україна також глибоко втомилася від війни. Сотні тисяч солдатів і мирних жителів були вбиті та поранені з початку повномасштабного вторгнення. Люди прагнуть припинення страждань, особливо на Донбасі.

І все ж в Україні незрозуміло, за допомогою якого механізму взагалі можна було б досягти такої угоди. Будь-яка офіційна передача території країни вимагає схвалення парламенту та всенародного референдуму - йдеться у статті.

За словами народної депутатки Інни Совсун, "немає реального розуміння того, якою має бути процедура".

Чи президент просто підписує угоду? Чи це має робити уряд? Парламент? Немає встановленої юридичної процедури, бо, знаєте, автори конституції не подумали про це - каже Совсун.

Видання додає, що ситуація може стати більш зрозумілою після того, як Зеленський поговорить з Трампом у Вашингтоні в понеділок.

"Попри невдоволення, яке залишив саміт на Алясці, був один можливий проблиск гарної новини для України. Трамп, схоже, змінив свою позицію щодо гарантій безпеки після саміту, натякнувши, що готовий приєднатися до Європи та запропонувати Україні військовий захист від майбутніх російських атак", - резюмують автори.

Нагадаємо

Під час саміту в Анкориджі путін запропонував припинити війну в Україні в обмін на повний контроль над Донбасом. Дональд Трамп підтримує ці умови та закликає Зеленського прийняти пропозицію.

Тим часом, Президент Зеленський заявив, що Конституція України унеможливлює відмову від території. Він наголосив, що реальні переговори можуть початися на поточній лінії фронту, яку підтримують європейці.

