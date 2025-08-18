Трамп тиснутиме на Зеленського щодо передачі українських територій - ВВС

$41.450.00
48.440.00
ukenru
17 серпня, 18:51 • 18038 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
17 серпня, 17:11 • 34780 перегляди
Киян попередили про гучні звуки в центрі міста 17 серпня: що сталось
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 39875 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 75962 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 132181 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 86563 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 84041 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 67161 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
16 серпня, 07:28 • 54920 перегляди
Зеленський підтвердив тривалу розмову з Трампом про підсумки саміту з путіним: збирається у Вашингтон у понеділок
15 серпня, 23:06 • 248404 перегляди
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.5м/с
64%
747мм
Популярнi новини
В Ізраїлі масові протести за повернення заручників та припинення війни у Секторі ГазиPhoto17 серпня, 19:19 • 12043 перегляди
"Мир", що вимагає здачі Києвом Донбасу, є неприйнятним - посол ЄС в Україні17 серпня, 19:47 • 6412 перегляди
Ворог обстріляв житловий район Харкова: є постраждалі17 серпня, 20:28 • 3380 перегляди
Україна розпочала серійне виробництво ракет "Фламінго" дальністю понад 3 тис. км17 серпня, 21:01 • 22504 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі02:08 • 5574 перегляди
Публікації
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 75974 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 11:14 • 373624 перегляди
Ми-8 нищать дрони рф, а їх ремонт контролюватиме компанія з орбіти російського ОПК - на чию користь це рішення?15 серпня, 10:28 • 323940 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 09:48 • 327072 перегляди
Святковий стіл на Успіння Богородиці: добірка перевірених рецептів пирогівPhoto15 серпня, 07:14 • 333377 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
Дитина
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Донецька область
Європа
Реклама
УНН Lite
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 29230 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 25098 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 60804 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 49948 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 118002 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Truth Social
Bild
Крилата ракета
Футбол

Трамп тиснутиме на Зеленського щодо передачі українських територій - ВВС

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Президент США Дональд Трамп тиснутиме на Володимира Зеленського, щоб Україна віддала неокуповані території Донецької та Луганської областей. Близько 75% українців виступають проти будь-якої офіційної передачі земель росії.

Трамп тиснутиме на Зеленського щодо передачі українських територій - ВВС

Президент США Дональд Трамп буде тиснути на главу Української держави Володимира Зеленського, щоб той погодився віддати ті території Донецької та Луганської області, які країні-агресору не вдалося окупувати й вони наразі контролюються Києвом. Про це йдеться у матеріалі ВВС, повідомляє УНН.

Деталі

Видання вказує, що майже вся Луганська область вже перебуває під контролем рф, при цьому Україна контролює близько 30% територій Донецької області, включно з кількома ключовими містами та укріпленнями, які вдалося відстояти "ціною десятків тисяч життів українців".

Обидва регіони, відомі як Донбас, багаті на корисні копалини та промисловість. Здавати їх росії зараз було б трагедією. Це українська територія. І люди цих регіонів, зокрема шахтарі, відіграли величезну роль у зміцненні української ідентичності

- цитує ЗМІ українського історика Ярослава Грицака.

Трамп зустрінеться із Зеленським наодинці, без лідерів країн Європи - Bild17.08.25, 18:35 • 29008 переглядiв

Автори наводять дані соцопитування КМІС, згідно з якими близько 75% українців виступають проти будь-якої офіційної передачі земель росії.

Але Україна також глибоко втомилася від війни. Сотні тисяч солдатів і мирних жителів були вбиті та поранені з початку повномасштабного вторгнення. Люди прагнуть припинення страждань, особливо на Донбасі.

І все ж в Україні незрозуміло, за допомогою якого механізму взагалі можна було б досягти такої угоди. Будь-яка офіційна передача території країни вимагає схвалення парламенту та всенародного референдуму

- йдеться у статті.

За словами народної депутатки Інни Совсун, "немає реального розуміння того, якою має бути процедура".

Чи президент просто підписує угоду? Чи це має робити уряд? Парламент? Немає встановленої юридичної процедури, бо, знаєте, автори конституції не подумали про це

- каже Совсун.

Видання додає, що ситуація може стати більш зрозумілою після того, як Зеленський поговорить з Трампом у Вашингтоні в понеділок.

"Попри невдоволення, яке залишив саміт на Алясці, був один можливий проблиск гарної новини для України. Трамп, схоже, змінив свою позицію щодо гарантій безпеки після саміту, натякнувши, що готовий приєднатися до Європи та запропонувати Україні військовий захист від майбутніх російських атак", - резюмують автори.

Нагадаємо

Під час саміту в Анкориджі путін запропонував припинити війну в Україні в обмін на повний контроль над Донбасом. Дональд Трамп підтримує ці умови та закликає Зеленського прийняти пропозицію.

Тим часом, Президент Зеленський заявив, що Конституція України унеможливлює відмову від території. Він наголосив, що реальні переговори можуть початися на поточній лінії фронту, яку підтримують європейці.

"Вдарити по путіну молотом": віцепрезидент США в часи першої каденції Трампа виступив із жорстким закликом до колишнього боса18.08.25, 03:30 • 2706 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Політика
Володимир Путін
Аляска
Донецька область
Луганська область
Київський міжнародний інститут соціології
Вашингтон
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ