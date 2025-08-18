Президент США Дональд Трамп будет давить на главу Украинского государства Владимира Зеленского, чтобы тот согласился отдать те территории Донецкой и Луганской области, которые стране-агрессору не удалось оккупировать и они сейчас контролируются Киевом. Об этом говорится в материале ВВС, сообщает УНН.

Детали

Издание указывает, что почти вся Луганская область уже находится под контролем РФ, при этом Украина контролирует около 30% территорий Донецкой области, включая несколько ключевых городов и укреплений, которые удалось отстоять "ценой десятков тысяч жизней украинцев".

Оба региона, известные как Донбасс, богаты полезными ископаемыми и промышленностью. Сдавать их России сейчас было бы трагедией. Это украинская территория. И люди этих регионов, в частности шахтеры, сыграли огромную роль в укреплении украинской идентичности - цитирует СМИ украинского историка Ярослава Грицака.

Авторы приводят данные соцопроса КМИС, согласно которым около 75% украинцев выступают против любой официальной передачи земель России.

Но Украина также глубоко устала от войны. Сотни тысяч солдат и мирных жителей были убиты и ранены с начала полномасштабного вторжения. Люди стремятся к прекращению страданий, особенно на Донбассе.

И все же в Украине непонятно, с помощью какого механизма вообще можно было бы достичь такого соглашения. Любая официальная передача территории страны требует одобрения парламента и всенародного референдума - говорится в статье.

По словам народного депутата Инны Совсун, "нет реального понимания того, какой должна быть процедура".

Президент просто подписывает соглашение? Или это должно делать правительство? Парламент? Нет установленной юридической процедуры, потому что, знаете, авторы конституции не подумали об этом - говорит Совсун.

Издание добавляет, что ситуация может стать более понятной после того, как Зеленский поговорит с Трампом в Вашингтоне в понедельник.

"Несмотря на недовольство, которое оставил саммит на Аляске, был один возможный проблеск хорошей новости для Украины. Трамп, похоже, изменил свою позицию относительно гарантий безопасности после саммита, намекнув, что готов присоединиться к Европе и предложить Украине военную защиту от будущих российских атак", - резюмируют авторы.

Напомним

Во время саммита в Анкоридже Путин предложил прекратить войну в Украине в обмен на полный контроль над Донбассом. Дональд Трамп поддерживает эти условия и призывает Зеленского принять предложение.

Тем временем, Президент Зеленский заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории. Он подчеркнул, что реальные переговоры могут начаться на текущей линии фронта, которую поддерживают европейцы.

