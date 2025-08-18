Трамп будет давить на Зеленского по поводу передачи украинских территорий - ВВС

$41.450.00
48.440.00
ukenru
03:44 • 1776 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочетPhoto
17 августа, 18:51 • 18932 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 40681 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 77384 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 132921 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 86798 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 84280 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 67219 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
16 августа, 07:28 • 54953 просмотра
Зеленский подтвердил длительный разговор с Трампом об итогах саммита с путиным: собирается в Вашингтон в понедельник
15 августа, 23:06 • 248433 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
2.8м/с
62%
747мм
Популярные новости
В Израиле массовые протесты за возвращение заложников и прекращение войны в Секторе ГазаPhoto17 августа, 19:19 • 12652 просмотра
«Мир», требующий сдачи Киевом Донбасса, неприемлем – посол ЕС в Украине17 августа, 19:47 • 7464 просмотра
Украина начала серийное производство ракет «Фламинго» дальностью более 3 тыс. км17 августа, 21:01 • 23272 просмотра
Сумщина под атакой дронов: удары нанесены по гражданской инфраструктуре02:08 • 6630 просмотра
Украину накроет облачность и дожди: Где ждать гроз в первый день неделиPhoto04:09 • 4158 просмотра
публикации
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 77378 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 374276 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 324516 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 327628 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 333928 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Ребенок
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Донецкая область
Европа
Реклама
УНН Lite
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 29591 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 25344 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 61063 просмотра
Рекордный марсианский метеорит за $5,3 млн и его продажа спровоцировали международный скандал16 августа, 03:37 • 50151 просмотра
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 180098 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Truth Social
Бильд
Крылатая ракета
Футбол

Трамп будет давить на Зеленского по поводу передачи украинских территорий - ВВС

Киев • УНН

 • 410 просмотра

Президент США Дональд Трамп будет давить на Владимира Зеленского, чтобы Украина отдала неоккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Около 75% украинцев выступают против любой официальной передачи земель России.

Трамп будет давить на Зеленского по поводу передачи украинских территорий - ВВС

Президент США Дональд Трамп будет давить на главу Украинского государства Владимира Зеленского, чтобы тот согласился отдать те территории Донецкой и Луганской области, которые стране-агрессору не удалось оккупировать и они сейчас контролируются Киевом. Об этом говорится в материале ВВС, сообщает УНН.

Детали

Издание указывает, что почти вся Луганская область уже находится под контролем РФ, при этом Украина контролирует около 30% территорий Донецкой области, включая несколько ключевых городов и укреплений, которые удалось отстоять "ценой десятков тысяч жизней украинцев".

Оба региона, известные как Донбасс, богаты полезными ископаемыми и промышленностью. Сдавать их России сейчас было бы трагедией. Это украинская территория. И люди этих регионов, в частности шахтеры, сыграли огромную роль в укреплении украинской идентичности

- цитирует СМИ украинского историка Ярослава Грицака.

Трамп встретится с Зеленским наедине, без лидеров стран Европы - Bild17.08.25, 18:35 • 29110 просмотров

Авторы приводят данные соцопроса КМИС, согласно которым около 75% украинцев выступают против любой официальной передачи земель России.

Но Украина также глубоко устала от войны. Сотни тысяч солдат и мирных жителей были убиты и ранены с начала полномасштабного вторжения. Люди стремятся к прекращению страданий, особенно на Донбассе.

И все же в Украине непонятно, с помощью какого механизма вообще можно было бы достичь такого соглашения. Любая официальная передача территории страны требует одобрения парламента и всенародного референдума

- говорится в статье.

По словам народного депутата Инны Совсун, "нет реального понимания того, какой должна быть процедура".

Президент просто подписывает соглашение? Или это должно делать правительство? Парламент? Нет установленной юридической процедуры, потому что, знаете, авторы конституции не подумали об этом

- говорит Совсун.

Издание добавляет, что ситуация может стать более понятной после того, как Зеленский поговорит с Трампом в Вашингтоне в понедельник.

"Несмотря на недовольство, которое оставил саммит на Аляске, был один возможный проблеск хорошей новости для Украины. Трамп, похоже, изменил свою позицию относительно гарантий безопасности после саммита, намекнув, что готов присоединиться к Европе и предложить Украине военную защиту от будущих российских атак", - резюмируют авторы.

Напомним

Во время саммита в Анкоридже Путин предложил прекратить войну в Украине в обмен на полный контроль над Донбассом. Дональд Трамп поддерживает эти условия и призывает Зеленского принять предложение.

Тем временем, Президент Зеленский заявил, что Конституция Украины делает невозможным отказ от территории. Он подчеркнул, что реальные переговоры могут начаться на текущей линии фронта, которую поддерживают европейцы.

"Ударить по пути молотом": вице-президент США во времена первой каденции Трампа выступил с жестким призывом к бывшему боссу18.08.25, 03:30 • 2984 просмотра

Вадим Хлюдзинский

политика
Владимир Путин
Аляска
Донецкая область
Луганская область
Киевский международный институт социологии
Вашингтон
Дональд Трамп
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев