Понад 80% українців вважають підготовку до вторгнення рф недостатньою - опитування

Київ • УНН

 • 968 перегляди

Опитування КМІС показало, що 81% українців вважають підготовку України до повномасштабного вторгнення рф недостатньою. Лише 16% опитаних вважають, що підготовка була достатньою.

Понад 80% українців вважають підготовку до вторгнення рф недостатньою - опитування

Понад 80% громадян вважають, що Україна зробила недостатньо для підготовки до російського відкритого вторгнення. Про це повідомляє УНН з посиланням на опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Деталі

Опитування проводилось в період з 19 по 28 вересня 2025 року в усіх регіонах, підконтрольних уряду України. Було опитано 1029 респондентів з числа громадян України віком від 18 років і старше.

За даними опитування, 37% респондентів вважають, що Україна скоріше доклала недостатніх зусиль, хоча дещо все-таки зробила. Водночас 44% вважають, що зусилля України з підготовки були абсолютно недостатніми.

16% опитаних вважає, що Україна зробила скоріше чи повністю достатньо для підготовки до російського нападу. 14% вважають, що Україна скоріше зробила достатньо, хоча були деякі прорахунки. Лише 2% вважають, що Україна повністю достатньо все зробила.

Результати опитування свідчать про те, що серед населення немає однозначного консенсусу і бачення причин недостатньої підготовки до вторгнення. Відносна більшість опитаних говорила про те, що політичній владі не вдалося докласти необхідних зусиль.

Інша велика частина опитаних заявила, що більшість населення України не вірило у можливість повномасштабного російського вторгнення і не готувалось до нього.

Нагадаємо

За даними Київського міжнародного інституту соціології, в Україні зросла до 22% частка громадян, які підтримують вибори до завершення війни за умови припинення бойових дій та гарантій безпеки.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніПолітика
Київський міжнародний інститут соціології
Україна