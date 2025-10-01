Более 80% украинцев считают подготовку к вторжению рф недостаточной - опрос

$41.140.18
Эксклюзив
06:00 • 34574 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
05:57 • 31829 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
05:47 • 25771 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
05:18 • 26339 просмотра
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto
1 октября, 05:00 • 41912 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 24618 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 34350 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 62704 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
30 сентября, 11:14 • 38700 просмотра
Украинские военные начали в Дании миссию по опыту защиты от дронов: это может стать рамками для более широкого сотрудничества в Европе - Зеленский
30 сентября, 08:49 • 46592 просмотра
Смерть балетмейстера Марии Холодной: суд в Харькове вынес приговор ее мужу-убийце
Враг ударил по крупнейшему рынку Харькова: зафиксированы масштабные разрушения - мэр1 октября, 02:26 • 22621 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 21872 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico08:02 • 12079 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel08:09 • 18223 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 7624 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 338 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 3200 просмотра
Более 80% украинцев считают подготовку к вторжению рф недостаточной - опрос

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Опрос КМИС показал, что 81% украинцев считают подготовку Украины к полномасштабному вторжению рф недостаточной. Лишь 16% опрошенных считают, что подготовка была достаточной.

Более 80% украинцев считают подготовку к вторжению рф недостаточной - опрос

Более 80% граждан считают, что Украина сделала недостаточно для подготовки к российскому открытому вторжению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии.

Детали

Опрос проводился в период с 19 по 28 сентября 2025 года во всех регионах, подконтрольных правительству Украины. Было опрошено 1029 респондентов из числа граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше.

По данным опроса, 37% респондентов считают, что Украина скорее приложила недостаточные усилия, хотя кое-что все-таки сделала. В то же время 44% считают, что усилия Украины по подготовке были абсолютно недостаточными.

16% опрошенных считают, что Украина сделала скорее или полностью достаточно для подготовки к российскому нападению. 14% считают, что Украина скорее сделала достаточно, хотя были некоторые просчеты. Лишь 2% считают, что Украина полностью достаточно все сделала.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что среди населения нет однозначного консенсуса и видения причин недостаточной подготовки к вторжению. Относительное большинство опрошенных говорило о том, что политическим властям не удалось приложить необходимые усилия.

Другая большая часть опрошенных заявила, что большинство населения Украины не верило в возможность полномасштабного российского вторжения и не готовилось к нему.

Напомним

По данным Киевского международного института социологии, в Украине возросла до 22% доля граждан, которые поддерживают выборы до завершения войны при условии прекращения боевых действий и гарантий безопасности.

Евгений Устименко

