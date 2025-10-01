Более 80% украинцев считают подготовку к вторжению рф недостаточной - опрос

Более 80% граждан считают, что Украина сделала недостаточно для подготовки к российскому открытому вторжению. Об этом сообщает УНН со ссылкой на опрос Киевского международного института социологии.

Детали

Опрос проводился в период с 19 по 28 сентября 2025 года во всех регионах, подконтрольных правительству Украины. Было опрошено 1029 респондентов из числа граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше.

По данным опроса, 37% респондентов считают, что Украина скорее приложила недостаточные усилия, хотя кое-что все-таки сделала. В то же время 44% считают, что усилия Украины по подготовке были абсолютно недостаточными.

16% опрошенных считают, что Украина сделала скорее или полностью достаточно для подготовки к российскому нападению. 14% считают, что Украина скорее сделала достаточно, хотя были некоторые просчеты. Лишь 2% считают, что Украина полностью достаточно все сделала.

Результаты опроса свидетельствуют о том, что среди населения нет однозначного консенсуса и видения причин недостаточной подготовки к вторжению. Относительное большинство опрошенных говорило о том, что политическим властям не удалось приложить необходимые усилия.

Другая большая часть опрошенных заявила, что большинство населения Украины не верило в возможность полномасштабного российского вторжения и не готовилось к нему.

Напомним

По данным Киевского международного института социологии, в Украине возросла до 22% доля граждан, которые поддерживают выборы до завершения войны при условии прекращения боевых действий и гарантий безопасности.