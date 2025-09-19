В Україні зросла частка громадян, що підтримують проведення виборів до остаточного завершення війни - опитування

$41.250.05
Ексклюзив
12:05 • 380 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
11:23 • 5194 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
08:43 • 25717 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
07:43 • 26751 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Ексклюзив
06:26 • 42775 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 42009 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 63622 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
18 вересня, 12:49 • 43820 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
18 вересня, 10:41 • 51636 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 78145 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Популярнi новини
ССО підтвердили ураження логістичного хабу морської піхоти рф на курщині: показали відеоVideo19 вересня, 05:36 • 20598 перегляди
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги07:04 • 20015 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto07:55 • 15475 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto08:27 • 12551 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні10:27 • 12756 перегляди
Публікації
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 390 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 5236 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
06:26 • 42792 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 52835 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
18 вересня, 09:39 • 78154 перегляди
УНН Lite
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ10:57 • 3862 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo10:18 • 6134 перегляди
Які светри обов’язково мати в осінньо-зимовому гардеробі 2025: радить Андре Тан18 вересня, 18:24 • 20753 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 39955 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 38314 перегляди
В Україні зросла частка громадян, що підтримують проведення виборів до остаточного завершення війни - опитування

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Згідно з опитуванням КМІС, частка українців, які підтримують вибори до завершення війни за умови припинення бойових дій та гарантій безпеки, зросла до 22%. Більшість опитаних (63%) все ще вважають, що вибори мають відбутися після остаточної мирної угоди.

В Україні зросла частка громадян, що підтримують проведення виборів до остаточного завершення війни - опитування

В Україні на 13% зросла частка тих, хто підтримує проведення виборів до остаточного завершення війни, але за умови припинення бойових дій і гарантій безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Деталі

Згідно результатів опитування, зростання частки тих, хто підтримує проведення виборів після припинення вогню з гарантіями безпеки з березня поточного року. Якщо у березні таких було 9%, то у вересні цифра зросла до 22%.

Соціологи припускають, що це може бути пов’язане з більш предметним обговоренням гарантій безпеки для України за останній час.

Водночас більшість опитаних (63%) вважають, що вибори мають відбутися вже після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Для порівняння: у травні 2025 року так вважали 71%, у березні 2025 року - 78%.

Доповнення

Опитування відбувалось у період з 2 по 14 вересня методом телефонних інтерв’ю на всіх підконтрольних уряду України територіях. Всього було опитано 1023 респонденти у віці 18 років і старше.

Нагадаємо

За даними опитування, 54% українців віком від 18 років, які не проходять військову службу, готові приєднатися до Сил оборони.

Євген Устименко

