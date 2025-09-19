В Україні зросла частка громадян, що підтримують проведення виборів до остаточного завершення війни - опитування

В Україні на 13% зросла частка тих, хто підтримує проведення виборів до остаточного завершення війни, але за умови припинення бойових дій і гарантій безпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Деталі

Згідно результатів опитування, зростання частки тих, хто підтримує проведення виборів після припинення вогню з гарантіями безпеки з березня поточного року. Якщо у березні таких було 9%, то у вересні цифра зросла до 22%.

Соціологи припускають, що це може бути пов’язане з більш предметним обговоренням гарантій безпеки для України за останній час.

Водночас більшість опитаних (63%) вважають, що вибори мають відбутися вже після остаточної мирної угоди і повного завершення війни. Для порівняння: у травні 2025 року так вважали 71%, у березні 2025 року - 78%.

Доповнення

Опитування відбувалось у період з 2 по 14 вересня методом телефонних інтерв’ю на всіх підконтрольних уряду України територіях. Всього було опитано 1023 респонденти у віці 18 років і старше.

Нагадаємо

За даними опитування, 54% українців віком від 18 років, які не проходять військову службу, готові приєднатися до Сил оборони.