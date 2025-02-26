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Лише чверть українців задоволені життям: нове дослідження

Київ  •  УНН

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КМІС провів дослідження особистого добробуту українців за британською методологією. 25% задоволені життям, 62% знаходять сенс у діяльності, при цьому 43% відчувають високу тривожність.

Лише 25% українців задоволені своїм життям, попри важкі умови війни та економічні труднощі. Більшість відчувають високий рівень тривожності. Про це свідчать результати КМІС, передає УНН

Дослідження особистого добробуту українців за методологією Національного статистичного управління Великої Британії, проведене в червні 2024 року, показало, що добробут — це не лише економіка, а й емоційний стан, здоров’я, стосунки, умови життя, робота і освіта. Це дає змогу оцінити якість життя більш глибоко, ніж звичайні економічні індикатори.

Ключові результати дослідження особистого добробуту українців:

- Задоволеність життям: 42% опитаних оцінюють своє життя як незадовільне, що може свідчити про труднощі в соціально-економічному та психологічному аспектах. Лише 25% відчувають високу або дуже високу задоволеність життям, що значно нижче за очікувані стандарти добробуту.

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- Сенс і цінність діяльності: 62% респондентів вважають свою діяльність сповненою сенсу та вартою зусиль. Однак понад третина оцінюють її як частково вартісну, що вказує на необхідність підтримки активної участі в житті та створення можливостей для самореалізації.

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- Рівень щастя: 50% українців відчувають щастя на низькому або середньому рівні. Лише 43% мають високий або дуже високий рівень щастя, що підкреслює потребу в покращенні соціальних, економічних та культурних умов життя.

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- Рівень тривожності: 43% респондентів відчувають високий рівень тривоги, що свідчить про емоційну нестабільність. Лише 34% зазначили низький рівень тривоги, що вказує на важливість створення сприятливого соціального середовища та можливостей для емоційної підтримки.

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"Результати показують цікаву особливість: хоча 75% опитаних українців незадоволені своїм життям, а 65% відчувають високий рівень тривоги, 62% усе ж знаходять значний сенс у тому, чим займаються. Це свідчить, що відчуття сенсу допомагає українцям частково справлятися зі стресом і труднощами. Можливо, це пов’язано з важливістю для нас культурних, історичних та патріотичних цінностей. Варто дослідити це глибше, адже відчуття сенсу може стати основою для програм, які підтримують активність, згуртованість і психологічне відновлення", - сказала партнерка агенції Ruban Litvinova Social Impact Advisory та співавторка проєкту Олена Літвінова.

Порівняння добробуту українців та британців

Дослідження також дає можливість порівняти рівень особистого добробуту в Україні та Великій Британії:

• В Україні майже половина опитаних (46%) відчуває незадоволеність життям, тоді як у Великій Британії таких лише 6%.

• 60% українців вважають свою діяльність змістовною, порівняно з 80% британців, що свідчить про схожі настрої щодо важливості того, чим займаються.

• Лише 43% українців відчувають щастя, тоді як у Великій Британії цей показник складає 74%.

• Половина українців стикається з високим рівнем тривоги, у той час як у Великій Британії тривога стосується лише кожного четвертого.

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Додамо

Дослідження було проведено Агенцією з розробки імпакт-стратегій Ruban Litvinova Social Impact Advisory та Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) за підтримки спільноти Social Value Ukraine у червні 2024 року.

Опитування, яке проводилось за допомогою телефонних інтерв'ю (CATI), охопило 2008 респондентів із територій, підконтрольних уряду України.

Нагадаємо

В Україні близько 50% українців надали пріоритет свободі над безпекою. Натомість 34% опитаних зазначили, що готові поступитися державі часткою своїх прав та громадянських свобод в обмін на безпеку. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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