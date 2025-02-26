Только четверть украинцев довольны жизнью: новое исследование

Только 25% украинцев довольны своей жизнью, несмотря на тяжелые условия войны и экономические трудности. Большинство испытывают высокий уровень тревожности. Об этом свидетельствуют результаты КМИС, передает УНН.

Исследование личного благосостояния украинцев по методологии Национального статистического управления Великобритании, проведенное в июне 2024 года, показало, что благосостояние - это не только экономика, но и эмоциональное состояние, здоровье, отношения, условия жизни, работа и образование. Это позволяет оценить качество жизни более глубоко, чем обычные экономические индикаторы.

Ключевые результаты исследования личного благосостояния украинцев:

- Удовлетворенность жизнью: 42% опрошенных оценивают свою жизнь как неудовлетворительную, что может свидетельствовать о трудностях в социально-экономическом и психологическом аспектах. Только 25% испытывают высокую или очень высокую удовлетворенность жизнью, что значительно ниже ожидаемых стандартов благосостояния.

- Смысл и ценность деятельности: 62% респондентов считают свою деятельность наполненной смыслом и стоящей усилий. Однако более трети оценивают ее как частично стоящую, что указывает на необходимость поддержания активного участия в жизни и создания возможностей для самореализации.

- Уровень счастья: 50% украинцев испытывают счастье на низком или среднем уровне. Только 43% имеют высокий или очень высокий уровень счастья, что подчеркивает потребность в улучшении социальных, экономических и культурных условий жизни.

- Уровень тревожности: 43% респондентов испытывают высокий уровень тревоги, что свидетельствует об эмоциональной нестабильности. Только 34% отметили низкий уровень тревоги, что указывает на важность создания благоприятной социальной среды и возможностей для эмоциональной поддержки.

«Результаты показывают интересную особенность: хотя 75% опрошенных украинцев недовольны своей жизнью, а 65% испытывают высокий уровень тревоги, 62% все же находят значительный смысл в том, чем занимаются. Это свидетельствует, что ощущение смысла помогает украинцам частично справляться со стрессом и трудностями. Возможно, это связано с важностью для нас культурных, исторических и патриотических ценностей. Стоит исследовать это глубже, ведь ощущение смысла может стать основой для программ, которые поддерживают активность, сплоченность и психологическое восстановление», - сказала партнер агентства Ruban Litvinova Social Impact Advisory и соавтор проекта Елена Литвинова.

Сравнение благосостояния украинцев и британцев

Исследование также дает возможность сравнить уровень личного благосостояния в Украине и Великобритании:

- В Украине почти половина опрошенных (46%) испытывает неудовлетворенность жизнью, тогда как в Великобритании таких только 6%.

- 60% украинцев считают свою деятельность содержательной, по сравнению с 80% британцев, что свидетельствует о схожих настроениях относительно важности того, чем занимаются.

- Лишь 43% украинцев испытывают счастье, тогда как в Великобритании этот показатель составляет 74%.

- Половина украинцев сталкивается с высоким уровнем тревоги, в то время как в Великобритании тревога касается лишь каждого четвертого.

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Добавим

Исследование было проведено Агентством по разработке импакт-стратегий Ruban Litvinova Social Impact Advisory и Киевским международным институтом социологии (КМИС) при поддержке сообщества Social Value Ukraine в июне 2024 года.

Опрос, который проводился с помощью телефонных интервью (CATI), охватил 2008 респондентов с территорий, подконтрольных правительству Украины.

Напомним,

В Украине около 50% украинцев предоставили приоритет свободе над безопасностью. Зато 34% опрошенных отметили, что готовы уступить государству часть своих прав и гражданских свобод в обмен на безопасность.