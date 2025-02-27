Трамп відповів, чи досі вважає Зеленського "диктатором"
Київ • УНН
Дональд Трамп заперечив, що називав Володимира Зеленського диктатором. Тиждень тому Трамп критикував українського президента, назвавши його "диктатором без виборів".
Президент США Дональд Трамп заперечив, що називав Президента України Володимира Зеленського диктатором. Про це він сказав в Овальному кабінеті, відповідаючи на питання, чи досі вважає українського лідера "диктатором", передає УНН.
"Хіба я це казав?", - відповів Трамп.
Він додав, що не може повірити, що назвав Зеленського диктатором.
Нагадаємо
Минулого тижня Трамп різко розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів".
Лідери Чехії, Фінляндії, Німеччини, Норвегії та Британії розкритикували заяву Трампа, який назвав Зеленського "диктатором без виборів". КМІС спростував слова Трампа про 4% рейтинг Зеленського, вказавши на 60% довіри українців.
Володимир Зеленський заявив, що не ображається на президента США Дональда Трампа за те, що той назвав його "диктатором".